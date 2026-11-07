Wanda Nara destrozó a la China Suárez con durísimos insultos y la actriz le respondió: "Una mierd..."

En medio del conflicto con Mauro Icardi en la casa de los sueños, la conductora protagonizó un fuerte cruce con la actriz, a quien acusó de defender al futbolista por dinero.

En medio del escándalo que se desató en la casa de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez habrían protagonizado un durísimo enfrentamiento. La conductora apuntó sin piedad contra la actriz, mientras que la actual pareja del futbolista no se habría quedado callada y le respondió con una fuerte crítica.

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Todo comenzó cuando la empresaria llegó a la vivienda del delantero, ubicada en Nordelta, luego de recibir una serie de mensajes de su hija Francesca . Según trascendió del parte policial, la menor habría denunciado que su padre la golpeó y la encerró en una habitación , una acusación que terminó con la intervención de la policía y una ambulancia.

Una vez en el lugar, Wanda logró reencontrarse con la menor, pero la tensión continuó escalando. En medio de la discusión con el ex Galatasaray, la conductora también habría enfrentado a la China Suárez, a quien le lanzó fuertes insultos delante de Icardi, Martín Migueles y los efectivos policiales.

“ Arrastrada por plata, te bancás y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos. Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia, sucia”, habría disparado Wanda, según la versión que trascendió la periodista Naiara Vecchio.

Lejos de terminar ahí, la empresaria habría redoblado la apuesta con otra durísima acusación: “ No hay mierd… más grande que vos, que viste todo y mentís porque sos una zorra que no tiene dónde caerse muerta y te bancás esto por plata”.

"Me mantengo sola y no me arrastro por un hombre que me dice moncha", siguió Wanda.

Por su parte, la China Suárez tampoco se habría quedado callada. Aunque evitó responder directamente a las acusaciones, la actriz habría lanzado una chicana contra la conductora al asegurar que “su película era una mierd…”.

Captura: web

De esta manera, el conflicto entre la empresaria y el delantero, sumó un nuevo capítulo que también involucró a la China Suárez, en medio de una denuncia por presunta violencia contra una de las hijas del exmatrimonio.

Tras la denuncia de Wanda Nara, la Justicia prohibió que Mauro Icardi se acerque a su hija

La Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una medida cautelar contra Mauro Icardi, luego de la denuncia que realizó su expareja, la conductora Wanda Nara. La determinación le prohíbe al futbolista acercarse a su hija Francesca por el término de 45 días.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Redes sociales

El juez de Garantías, Orlando Díaz, resolvió una serie de determinaciones precautorias y protectorias, entre las que se destaca la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del delantero a su hija menor.

El magistrado también impuso una restricción para que Icardi no pueda estar a menos de "300 metros del domicilio actual de la menor como también de cualquier lugar donde esta pudiera hallarse". Tampoco podrá mantener contacto telefónico, a través de mensajes y redes sociales.

Dentro del documento, que emitió la Justicia de Tigre, se remarca que las determinaciones regirán por un mes y medio desde la notificación al imputado. "Poniéndose en conocimiento al mentado que, en caso de incumplir con lo decidido, será pasible de incurrir en el delito de desobediencia", advirtió Díaz.