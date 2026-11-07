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Se filtró el video de Mauro Icardi hablando con la policía tras el escándalo con Wanda Nara: "Es mi responsabilidad"

En medio del conflicto que terminó con una denuncia y la intervención policial en la casa de los sueños, salieron a la luz las imágenes del futbolista frente a los efectivos en su casa de Nordelta.

Se filtro un video de Mauro Icardi con la policia.

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El video, difundido por LAM, muestra el momento en que Icardi conversa con los policías e intenta explicarles su postura frente a lo sucedido y hace referencia a una disposición judicial: “Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad”.

Luego Pepe Ochoa reveló que todo comenzó cuando la empresaria recibió varios llamados que la obligaron a abandonar plena grabación de MasterChef Celebrity. Frente a la desesperación, decidió trasladarse junto a su actual pareja, Martín Migueles, hasta la propiedad de su exmarido.

Cuando la conductora llega al lugar se produjo un fuerte cruce entre ambos que rápidamente fue subiendo de tono. “Ella llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, contó Ochoa.

Martín Migueles intentó conciliar y la presencia de La China Suárez enfureció aún más a Wanda Nara

La discusión se intensificó y terminó requiriendo la presencia de las autoridades y personal médico. En medio del enfrentamiento, Migueles habría intentado intervenir para calmar los ánimos, aunque no logró evitar que el conflicto escalara. "Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía", explicó.

¡Escándalo! Wanda Nara denunció a Mauro Icardi.

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Sin embargo, la presencia de la China Suárez habría enfurecido a la conductora, quien reaccionó aún peor cuando Suárez intentó intervenir en la fuerte discusión que mantenía la expareja, una actitud que no le habría caído nada bien a Wanda y que terminó por elevar aún más la tensión.

En ese contexto, Ochoa aseguró que la conductora habría reaccionado con un durísimo insulto dirigido a la actual pareja de Icardi: "Cerrá el orto, no te metas, negra de mierda".

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