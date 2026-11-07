Se filtró el video de Mauro Icardi hablando con la policía tras el escándalo con Wanda Nara: "Es mi responsabilidad" En medio del conflicto que terminó con una denuncia y la intervención policial en la casa de los sueños, salieron a la luz las imágenes del futbolista frente a los efectivos en su casa de Nordelta. Agregar C5N en









Se filtro un video de Mauro Icardi con la policia.

Un nuevo escándalo volvió a enfrentar a Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de un tenso episodio ocurrido este viernes en el barrio privado de Nordelta, que requirió la intervención de la Policía y una ambulancia. En medio de la polémica, se difundió un video que muestra al futbolista dialogando con los efectivos policiales que llegaron a su vivienda.

El video, difundido por LAM, muestra el momento en que Icardi conversa con los policías e intenta explicarles su postura frente a lo sucedido y hace referencia a una disposición judicial: “Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad”.

Luego Pepe Ochoa reveló que todo comenzó cuando la empresaria recibió varios llamados que la obligaron a abandonar plena grabación de MasterChef Celebrity. Frente a la desesperación, decidió trasladarse junto a su actual pareja, Martín Migueles, hasta la propiedad de su exmarido.

Cuando la conductora llega al lugar se produjo un fuerte cruce entre ambos que rápidamente fue subiendo de tono. “Ella llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, contó Ochoa.

ESCÁNDALO CON WANDA: ASÍ HABLABA ICARDI CON LA POLICÍACc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/VJEFgaCLPS — América TV (@AmericaTV) November 6, 2026 Martín Migueles intentó conciliar y la presencia de La China Suárez enfureció aún más a Wanda Nara La discusión se intensificó y terminó requiriendo la presencia de las autoridades y personal médico. En medio del enfrentamiento, Migueles habría intentado intervenir para calmar los ánimos, aunque no logró evitar que el conflicto escalara. "Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía", explicó.