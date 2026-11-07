Tras la denuncia de Wanda Nara, la Justicia prohibió que Mauro Icardi se acerque a su hija La medida fue determinada por el juez de Garantías, Orlando Díaz, luego de la demanda que realizó la conductora de televisión contra su expareja. Agregar C5N en









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La Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una medida cautelar contra Mauro Icardi, luego de la denuncia que realizó su expareja, la conductora Wanda Nara. La determinación le prohíbe al futbolista acercarse a su hija Francesca por el término de 45 días.

El juez de Garantías, Orlando Díaz, resolvió una serie de determinaciones precautorias y protectorias, entre las que se destaca la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del delantero a su hija menor.

El magistrado también impuso una restricción para que Icardi no pueda estar a menos de "300 metros del domicilio actual de la menor como también de cualquier lugar donde esta pudiera hallarse". Tampoco podrá mantener contacto telefónico, a través de mensajes y redes sociales.

Dentro del documento, que emitió la Justicia de Tigre, se remarca que las determinaciones regirán por un mes y medio desde la notificación al imputado. "Poniéndose en conocimiento al mentado que, en caso de incumplir con lo decidido, será pasible de incurrir en el delito de desobediencia", advirtió Díaz.