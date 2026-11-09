Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..." El coreógrafo homenajeó a una espectadora histórica y contó la insólita situación que le tocó vivir en pleno show, cuando la mujer sufrió un percance que obligó a revisar con lupa todo el piso del teatro. Agregar C5N en









lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido.

Entre la emoción y la risa, Flavio Mendoza homenajeó a una fan de 100 años y contó la anécdota más insólita de su carrera: el día que a la mujer se le cayó la dentadura postiza y tuvieron que buscarla con lupa entre las butacas del teatro para que nadie la pisara. "Se le cayeron los dientes en mi bota", reveló el coreógrafo.

"Me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos", expresó el creador de Stravaganza en sus redes sociales para homenajear a una de sus fanáticas más longevas, que falleció recientemente. El artista compartió el desopilante momento a través de un video que registró lo sucedido y acompañó la publicación con unas sentidas palabras dedicadas a la mujer.

"¡En mis shows puede pasar de todo!", escribió Mendoza al publicar el video, registrado en 2022. En la escena se lo ve mientras baja del escenario para acercarse a una espectadora de la primera fila. La mujer, de cabello blanco y abrigada con un chal claro, lo recibe con una gran sonrisa y abre sus brazos para darle un abrazo.

Sin embargo, la escena cariñosa tomó un giro insólito, según contó el propio bailarín, cuando la mujer advirtió que se le cayó la dentadura y ambos tuvieron que agacharse a pocos centímetros del público: "Una señora de 100 años vino a verme y, cuando nos abrazamos de la emoción, ¡se le cayeron los dientes adentro de mi bota!".

¡En mis shows puede pasar de todo! Una señora de 100 años vino a verme y, cuando nos abrazamos de la emoción, ¡se le cayeron los dientes adentro de mi bota!



Hoy ella ya no está entre nosotros, pero me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos de mi carrera.… pic.twitter.com/oWX5hitMwy — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) November 8, 2026 En el video se ve que la búsqueda de la dentadura se vivió con total calma y risas: la espectadora usó una lupa para rastrearla dentro del calzado del artista y, tras resolver el blooper, se quedó sonriendo mientras Mendoza regresaba al escenario. Al compartir las imágenes, el coreógrafo eligió recordar a su seguidora centenaria desde el afecto: "Hoy ella ya no está entre nosotros, pero me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos de mi carrera", expresó.