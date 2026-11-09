IR A
IR A

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..."

El coreógrafo homenajeó a una espectadora histórica y contó la insólita situación que le tocó vivir en pleno show, cuando la mujer sufrió un percance que obligó a revisar con lupa todo el piso del teatro.

lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido. 

lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido. 

Entre la emoción y la risa, Flavio Mendoza homenajeó a una fan de 100 años y contó la anécdota más insólita de su carrera: el día que a la mujer se le cayó la dentadura postiza y tuvieron que buscarla con lupa entre las butacas del teatro para que nadie la pisara. "Se le cayeron los dientes en mi bota", reveló el coreógrafo.

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.
Te puede interesar:

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

"Me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos", expresó el creador de Stravaganza en sus redes sociales para homenajear a una de sus fanáticas más longevas, que falleció recientemente. El artista compartió el desopilante momento a través de un video que registró lo sucedido y acompañó la publicación con unas sentidas palabras dedicadas a la mujer.

"¡En mis shows puede pasar de todo!", escribió Mendoza al publicar el video, registrado en 2022. En la escena se lo ve mientras baja del escenario para acercarse a una espectadora de la primera fila. La mujer, de cabello blanco y abrigada con un chal claro, lo recibe con una gran sonrisa y abre sus brazos para darle un abrazo.

Sin embargo, la escena cariñosa tomó un giro insólito, según contó el propio bailarín, cuando la mujer advirtió que se le cayó la dentadura y ambos tuvieron que agacharse a pocos centímetros del público: "Una señora de 100 años vino a verme y, cuando nos abrazamos de la emoción, ¡se le cayeron los dientes adentro de mi bota!".

En el video se ve que la búsqueda de la dentadura se vivió con total calma y risas: la espectadora usó una lupa para rastrearla dentro del calzado del artista y, tras resolver el blooper, se quedó sonriendo mientras Mendoza regresaba al escenario. Al compartir las imágenes, el coreógrafo eligió recordar a su seguidora centenaria desde el afecto: "Hoy ella ya no está entre nosotros, pero me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos de mi carrera", expresó.

Flavio cerró su mensaje con una emotiva despedida: "Gracias por tanto amor. ¡Te recuerdo con una sonrisa enorme!". Su publicación tuvo una rápida repercusión entre los seguidores, quienes celebraron la naturalidad con la que ambos manejaron la anécdota y llenaron la red de mensajes cariñosos, como el de una usuaria que bromeó: "La abrazaste tan fuerte que saltó la dentadura".

La reacción de las redes al blooper de la fanática de Flavio Mendoza

La publicación del coreógrafo se llenó al instante de mensajes repletos de cariño para la mujer y muchos destacaron cómo se tomó todo con risas y humor. Una usuaria resumió: "Lo vivió con naturalidad, hermosa abuela". Todos aplaudieron la espontaneidad del momento y valoraron el gesto de Flavio, que no dudó ni un segundo en agacharse a ayudarla en pleno show.

Entre las respuestas, una usuaria bromeó: "La abrazaste tan fuerte que saltó la dentadura", mientras que otra destacó su genial reacción: "Sacó una lupa. Qué reina". Al leer los mensajes, Flavio Mendoza no dudó en responder con pura empatía: "Te juro, pobrecita", escribió junto a un emoji de corazón.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

últimas noticias

El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba

Hace 8 minutos
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Neuquén confirmó el desdoblamiento y elegirá gobernador en febrero

Hace 28 minutos
Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

Hace 38 minutos
play

León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

Hace 38 minutos
El discurso fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 en las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, D.C.

Subastarán el manuscrito original del histórico discurso de Martin Luther King

Hace 43 minutos