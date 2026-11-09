Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..."

Entre la emoción y la risa, Flavio Mendoza homenajeó a una fan de 100 años y contó la anécdota más insólita de su carrera: el día que a la mujer se le cayó la dentadura postiza y tuvieron que buscarla con lupa entre las butacas del teatro para que nadie la pisara. "Se le cayeron los dientes en mi bota", reveló el coreógrafo.
"Me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos", expresó el creador de Stravaganza en sus redes sociales para homenajear a una de sus fanáticas más longevas, que falleció recientemente. El artista compartió el desopilante momento a través de un video que registró lo sucedido y acompañó la publicación con unas sentidas palabras dedicadas a la mujer.
"¡En mis shows puede pasar de todo!", escribió Mendoza al publicar el video, registrado en 2022. En la escena se lo ve mientras baja del escenario para acercarse a una espectadora de la primera fila. La mujer, de cabello blanco y abrigada con un chal claro, lo recibe con una gran sonrisa y abre sus brazos para darle un abrazo.
Sin embargo, la escena cariñosa tomó un giro insólito, según contó el propio bailarín, cuando la mujer advirtió que se le cayó la dentadura y ambos tuvieron que agacharse a pocos centímetros del público: "Una señora de 100 años vino a verme y, cuando nos abrazamos de la emoción, ¡se le cayeron los dientes adentro de mi bota!".
En el video se ve que la búsqueda de la dentadura se vivió con total calma y risas: la espectadora usó una lupa para rastrearla dentro del calzado del artista y, tras resolver el blooper, se quedó sonriendo mientras Mendoza regresaba al escenario. Al compartir las imágenes, el coreógrafo eligió recordar a su seguidora centenaria desde el afecto: "Hoy ella ya no está entre nosotros, pero me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos de mi carrera", expresó.
Flavio cerró su mensaje con una emotiva despedida: "Gracias por tanto amor. ¡Te recuerdo con una sonrisa enorme!". Su publicación tuvo una rápida repercusión entre los seguidores, quienes celebraron la naturalidad con la que ambos manejaron la anécdota y llenaron la red de mensajes cariñosos, como el de una usuaria que bromeó: "La abrazaste tan fuerte que saltó la dentadura".
La reacción de las redes al blooper de la fanática de Flavio Mendoza
La publicación del coreógrafo se llenó al instante de mensajes repletos de cariño para la mujer y muchos destacaron cómo se tomó todo con risas y humor. Una usuaria resumió: "Lo vivió con naturalidad, hermosa abuela". Todos aplaudieron la espontaneidad del momento y valoraron el gesto de Flavio, que no dudó ni un segundo en agacharse a ayudarla en pleno show.
Entre las respuestas, una usuaria bromeó: "La abrazaste tan fuerte que saltó la dentadura", mientras que otra destacó su genial reacción: "Sacó una lupa. Qué reina". Al leer los mensajes, Flavio Mendoza no dudó en responder con pura empatía: "Te juro, pobrecita", escribió junto a un emoji de corazón.