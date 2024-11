La China Suárez habló tras su encuentro con Franco Colapinto: "Ya me conocen..."

Después de conocerse la palabra del piloto Franco Colapinto respecto del encuentro con la actriz María Eugenia "China" Súáre z en Madrid , ella habló con la prensa: " “¿Me van a seguir? No voy a hablar, ya me conocen”.

Agregó: "Quiero llegar a mi casa tranquila y no quiero que graben mi casa”, advirtió la modelo. “Estoy hablando por teléfono. Te lo pido: no me sigan, porfa”, y terminó la conversación con el notero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1859288299522650123&partner=&hide_thread=false "¿ME VAN A SEGUIR HASTA MI CASA? No voy a hablar, ya me conocen y no tengo nada para decir" el enojo de la "China" Suárez con el notero de #Intrusos pic.twitter.com/PYc1lS1H5a — TRONK (@TronkOficial) November 20, 2024

Mientras ella aseguró en Buenos Aires que no tiene "nada para decir”, el piloto argentino de F1 remarcó en Las Vegas: "Estoy bárbaro mentalmente, habrás visto las redes sociales”.