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Marixa Balli explotó en vivo cuando le consultaron por Marcela Baños: "Me chupa un huevo"

La vedette no se guardó nada y respondió de manera efusiva a los comentarios de la conductora del programa de cumbia.

Marixa Balli

Marixa Balli, harta de hablar sobre Marcela Baños.

La histórica rivalidad entre Marixa Balli y Marcela Baños, lejos de calmarse, sumó un nuevo capítulo esta semana. Mientras la conductora de Pasión de Sábado aclaró que no tiene ningún problema, la fundadora de Xurama respondió con dureza cuando fue consultada por el conflicto durante un móvil: "¿Cuál es el problema? ¿Pueden soltar ya?".

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La polémica volvió a encenderse luego de que Baños recordara su etapa como bailarina en el programa de Marixa Balli, Siempre Sábado. Según contó, cuando recibió la propuesta para ponerse al frente del ciclo Pasión Tropical junto a la "Tota" Santillán, que competía directamente con Balli, eso habría despertado los celos de "La Cachaca".

"Se enojó porque pasé de ser su bailarina a convertirme en conductora", sostuvo Marcela. Además, aseguró que, a pesar de los años que lleva frente a las cámaras y de la carrera que construyó en los medios, Marixa continúa ninguneándola: "Cuando habla de esa etapa siempre dice que yo fui su bailarina", se quejó.

Según lo que cuenta Baños, el quiebre de la relación entre ellas se dio de un día para el otro. "Dejó de saludarme. Cuando pasé de ser su bailarina a conducir la competencia, hubo una diferencia que nunca terminé de entender", sostuvo durante una entrevista con LAM.

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Pese a esto, Baños se mostró dispuesta a firmar la paz y aseguró que no guarda rencor: "Tuvimos lindos momentos. Quizás no llegó a ser una amistad, pero de mi parte siempre estuvo todo bien".

La fuerte reacción de Marixa Balli

Por otro lado, Marixa Balli no está dispuesta a bajar la guardia y las declaraciones no fueron bien recibidas. El equipo de Intrusos la esperó a la salida de Telefe y le consultó sobre las declaraciones de la conductora. "¿Cómo está todo con Marcela?", preguntó el cronista. Entonces Balli irónicamente respondió: "¿Quién es Marcela?".

Cuando el cronista le aclaró que se refería a Marcela Baños, La Cachaca respondió visiblemente enojada: "No, no me interesa nada. Les pido mil disculpas, pero estoy con las bolas al plato. Ya está". Molesta por la situación, declaró que estaba cansada de que vuelvan a sacar temas del pasado para generar conflictos: "Todos los días boludeces. No, no tengo más ganas".

Luego, tras la insistencia del cronista, volvió a lanzar sin piedad: "No voy a hablar de nadie porque no me interesa. No me rompan más las bolas. No me meto con nadie y me dan, me dan y me dan. ¿Cuál es el problema? Suelten, suelten", y continuó: "Me chupa un huevo. Soy dueña de mi silencio y esclava de mis palabras. Nunca dije eso, entonces no me rompan las bolas", sentenció.

A modo de cierre, explicó que sus palabras no estaban dirigidas a Baños, sino a las versiones que corren hace meses sobre ella y su pasado. "Estoy cansada de las mentiras, estoy harta de todo. Soy lo que soy y lo que digo es lo que me pasa y lo que siento. Más claro, echale agua. Ya está", finalizó.

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