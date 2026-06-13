13 de junio de 2026 Inicio
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Tragedia en Brasil: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin cuerda en un salto de bungee jumping

Se trata de María Eduarda Rodrigues, quien cayó 40 metros en Limeira, San Pablo, al ser lanzada desde el Ponte do Esqueleto sin cuerda de seguridad. Seis personas de la empresa fueron detenidas. Horas antes, la víctima había publicado en redes: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?".

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Videos muestran que los organizadores la empujaron sin sujetarla. Murió en el lugar.

Videos muestran que los organizadores la empujaron sin sujetarla. Murió en el lugar.

Una verdadera tragedia conmocionó a todo Brasil, cuando este sábado en la localidad de Limeira, estado de San Pablo, una práctica de deportes extremos como el bungee jumping terminó de la peor manera. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una profesora de educación física de 21 años, falleció instantáneamente tras ser lanzada desde el Puente del Esqueleto sin que los instructores aseguraran el equipo de protección. La joven cayó desde una altura aproximada de entre 30 y 40 metros, sufriendo un politraumatismo fatal debido al impacto contra el suelo.

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El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana durante una jornada organizada por la empresa privada Entre Cordas. Según las investigaciones preliminares y el relato de testigos, los empleados levantaron a la joven en andas y la llevaron por una pasarela antes de lanzarla al vacío, ignorando por completo que no tenía los arneses de seguridad ni la soga colocados. Pese a que los presentes gritaron desesperados al advertir la falla en el protocolo, la orden de salto ya había sido dada y la víctima se encontraba en caída libre sin ningún tipo de amarre.

La tragedia quedó registrada en un video estremecedor filmado por el novio de Maria Eduarda y otros jóvenes que esperaban su turno para saltar, el cual se viralizó rápidamente en las redes sociales. La víctima, conocida afectuosamente como "Duda", residía en Jandira y era una apasionada de la naturaleza y el ejercicio al aire libre, compartiendo habitualmente sus actividades deportivas en su perfil de Instagram.

maria eduarda rodrigues brasil
Horas antes, la víctima había publicado en redes:

Horas antes, la víctima había publicado en redes: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?".

Tras el hecho, la Policía Militar de Brasil detuvo a seis personas vinculadas a la organización del evento para determinar las responsabilidades penales por negligencia. Por su parte, la empresa Entre Cordas, que promocionaba sus servicios con el lema "Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad", eliminó su cuenta oficial de Instagram -que superaba los 80.000 seguidores- poco tiempo después de que se conociera la noticia. La justicia ahora investiga si los instructores intentaron abandonar el lugar tras percatarse del fatal error cometido.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas había publicado sobre la actividad en redes sociales poco antes del accidente. En uno de los posteos, realizados alrededor de las 7.30, la víctima mostró una foto del lugar y escribió: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?".

posteo brasil tragedia

Mirá el momento de la caída de la joven turista de 21 años

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