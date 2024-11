Fórmula 1: en medio de las especulaciones, Franco Colapinto habló sobre su romance con la China Suárez

"No hay nada para contar. Voy a hablar de automovilismo y nada más. Estoy muy enfocado en la carrera. Estuve haciendo muchos simuladores para la carrera de Las Vegas", indicó.

"Es un circuito que es muy divertido y que es nuevo para mí. Se corre de noche y tenía muchas ganas de debutar en este circuito. Estoy con muchas ganas de que sea jueves y salir a girar”, agregó.

"Creo que en estas últimas carreras podemos tener buenos resultados. El auto está funcionando bien, el equipo hizo un monton de trabajo. Creo que podemos tener un buen cierre de temporada, el equipo se lo merece". pic.twitter.com/YDIfwddOuv — Colapinto Info (@Colapinto43) November 20, 2024

En cuanto a lo deportivo, continúa la incertidumbre sobre el futuro y si, puntualmente, Colapinto tendrá una butaca en 2025. Sobre ello, el piloto indicó: "Yo no estoy muy enterado de nada. Mis managers son quienes se encargan de todo el tema de equipos y de contratos. Hasta ahora no tengo mucha información nueva y no soy el que se encarga de hablarlo. Creo que María (Catarineu, su mánager) es la más indicada para decirles cómo está el tema”.

Luego se refirió a su futuro inmediato y comentó: “Tengo todavía tres carreras más con Williams. Tengo muchísimas ganas de revertir lo que pasó en Brasil. El equipo hizo un trabajo increíble para traer los autos en las mejores condiciones posibles. Los chicos del equipo se merecen un buen resultado y un buen final de año”.

Gran Premio de Las Vegas: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto

• Jueves 21 de noviembre

Práctica libre 1: 23.30 (Argentina)

• Viernes 22 de noviembre

Práctica libre 2: 03.00 (Argentina)

Práctica libre 3: 23.30 (Argentina)

• Sábado 23 de noviembre

Clasificación: 3.00 (Argentina)

• Domingo 24 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 3.00 (Argentina)