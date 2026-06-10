Lali Espósito se emocionó al recordar el homenaje al Indio Solari en River: "Lo vamos a extrañar" La cantante detalló cómo fueron los preparativos para los arreglos musicales del homenaje que realizó en el estadio Monumental al exlíder de Los Redondos. Agregar C5N en









Lali Espósito reoconció al Indio Solari como un referente en la música. Redes sociales

Lali Espósito habló del homenaje que hizo, en sus shows este fin de semana en River, para recordar a Carlos Alberto "El Indio" Solari, a horas de su fallecimiento, el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, por una ACV hemorrágico. El artista padecía Parkinson hace 10 años.

La cantante recordó al líder de Los Redodintos de Ricota en el Estadio Más Monumental, como tantos otros colegas que rindieron un tributo al músico: “Nosotros teníamos el arreglo musical hecho, lo veníamos ensayando hace 3 meses”.

"Lo vamos a extrañar", reflexionó, emocionada, la intérprete de Disciplina, Payaso y Fanático luego de su interpretación de Ji, ji, ji y recordar el "pogo más grande del pop", según dijo sobre el esencario en el club de Núñez.

Embed LALI habló del homenaje al Indio Solari: “Nosotros teníamos el arreglo musical hecho, lo veníamos ensayando hace 3 meses” pic.twitter.com/waY3vdt0MC — Real Time (@RealTimeRating) June 10, 2026 “Nosotros teníamos el arreglo musical hecho, lo veníamos ensayando hace tres meses”, confesó de manera tajante, y resaltó que el homenaje estaba listo antes del trágico desenlace. "En el show pasó por alegría y llanto", aseguró al móvil de Intrusos.