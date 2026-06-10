Lali Espósito se emocionó al recordar el homenaje al Indio Solari en River: "Lo vamos a extrañar"

Lali Espósito habló del homenaje que hizo, en sus shows este fin de semana en River, para recordar a Carlos Alberto "El Indio" Solari, a horas de su fallecimiento, el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, por una ACV hemorrágico. El artista padecía Parkinson hace 10 años.
La cantante recordó al líder de Los Redodintos de Ricota en el Estadio Más Monumental, como tantos otros colegas que rindieron un tributo al músico: “Nosotros teníamos el arreglo musical hecho, lo veníamos ensayando hace 3 meses”.
"Lo vamos a extrañar", reflexionó, emocionada, la intérprete de Disciplina, Payaso y Fanático luego de su interpretación de Ji, ji, ji y recordar el "pogo más grande del pop", según dijo sobre el esencario en el club de Núñez.
“Nosotros teníamos el arreglo musical hecho, lo veníamos ensayando hace tres meses”, confesó de manera tajante, y resaltó que el homenaje estaba listo antes del trágico desenlace. "En el show pasó por alegría y llanto", aseguró al móvil de Intrusos.
El fanatismo de Lali Espósito por El Indio Solari
Lali Espósito expuso su admiración por El Indio Solari, rindiéndole homenaje en sus shows en River en junio de 2026, donde interpretó Ji, ji, ji tras la reciente noticia de su fallecimiento, el viernes 5 de junio de 2026, tras sufrir un ACV. La cantante lo calificó como un referente y lo despidió en redes sociales compartiendo su foto con la canción Todo un palo.