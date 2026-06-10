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Lali Espósito se emocionó al recordar el homenaje al Indio Solari en River: "Lo vamos a extrañar"

La cantante detalló cómo fueron los preparativos para los arreglos musicales del homenaje que realizó en el estadio Monumental al exlíder de Los Redondos.

Lali Espósito reoconció al Indio Solari como un referente en la música.

Lali Espósito reoconció al Indio Solari como un referente en la música.

Redes sociales

Lali Espósito habló del homenaje que hizo, en sus shows este fin de semana en River, para recordar a Carlos Alberto "El Indio" Solari, a horas de su fallecimiento, el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, por una ACV hemorrágico. El artista padecía Parkinson hace 10 años.

La cantante revolucioinó a los mexicanos con su llegada para la apertura de la Compa Mundial 2026.
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La cantante recordó al líder de Los Redodintos de Ricota en el Estadio Más Monumental, como tantos otros colegas que rindieron un tributo al músico: “Nosotros teníamos el arreglo musical hecho, lo veníamos ensayando hace 3 meses”.

"Lo vamos a extrañar", reflexionó, emocionada, la intérprete de Disciplina, Payaso y Fanático luego de su interpretación de Ji, ji, ji y recordar el "pogo más grande del pop", según dijo sobre el esencario en el club de Núñez.

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“Nosotros teníamos el arreglo musical hecho, lo veníamos ensayando hace tres meses”, confesó de manera tajante, y resaltó que el homenaje estaba listo antes del trágico desenlace. "En el show pasó por alegría y llanto", aseguró al móvil de Intrusos.

El fanatismo de Lali Espósito por El Indio Solari

Lali Espósito expuso su admiración por El Indio Solari, rindiéndole homenaje en sus shows en River en junio de 2026, donde interpretó Ji, ji, ji tras la reciente noticia de su fallecimiento, el viernes 5 de junio de 2026, tras sufrir un ACV. La cantante lo calificó como un referente y lo despidió en redes sociales compartiendo su foto con la canción Todo un palo.

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