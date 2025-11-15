IR A
La China Suárez apuntó sutilmente contra Wanda Nara: "Estoy con ganas de vengarme"

La actriz rompió el silencio y, sin nombrarla, se refirió a la expareja de Mauro Icardi. "Muchas veces me callo y he dejado pasar muchas cosas", dijo.

Las mediáticas siguen en conflicto.

La China Suárez reapareció en público tras las polémicas en distintos canales de streaming. Entre bromas y exigencias para dar la nota, no se olvidó de Wanda Nara, aunque no la nombró directamente.

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.
Durante la charla, la actriz reflexionó sobre su personalidad en la nueva serie Parking y su relación con la idea de la venganza. “Debería empezar a vengarme un poco más como Lara, mi personaje. Tengo ganas de vengarme…", aunque aclaró: "No de nadie en particular".

En una charla con Eltrece, profundizó y reconoció: "En la vida real soy bastante vengativa, pero nunca hice locuras. Nunca rayé un auto ni tiré platos".

Wanda Icardi Suárez
La mediática logró un acuerdo con el futbolista sobre la tenencia de sus hijas.

"Soy muy hiriente: no levanto la voz, pero digo cosas de las que después me arrepiento. Soy impulsiva. Muchas veces me callé y dejé pasar cosas. Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano”, admitió, aunque nunca dijo de quién se trataba.

Finalmente, se refirió a su histórica tensión con Wanda Nara y cómo percibe el tratamiento mediático: “En Argentina existe ese disfrute por enfrentar a dos mujeres. No soy tibia y no me gustan los tibios. Por mis amigos y mi gente, mato. Me hago cargo de mis cagadas, soy una persona que se banca lo que hace. Pero no soy distinta a nadie; lo que pasa es que desde afuera todo se magnifica.”

Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi

La mediática Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas y presentó una cautelar contra Mauro Icardi, algo que tiene como objetivo limitar las libertades del futbolista con Francesca e Isabella, ya que habrá una multa millonaria si se incumple con el pedido.

Esta información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa televisivo La mañana con Moria. En un primer lugar, expresó: "Traje un documento exclusivo que ingresó el viernes por la noche, donde Wanda Nara le metió una cautelar durísima a Mauro Icardi por sus hijas. Wanda Nara le dice al juez que ella necesita saber con quién va a estar, cuántas horas van a pasar y en dónde".

Luego, Méndez directamente leyó el documento: "Que la visita de las niñas a su padre lo sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez y sus hijos, como así también la señora Silvia Lucero puedan participar del encuentro". De esta manera, la mediática expuso su desesperación por meterse en la vida privada del futbolista.

Mauro Icardi y sus hijas
Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente.

Para finalizar, el periodista agregó que, en caso de incumplir con la cautelar, Icardi deberá pagar una multa de $100 millones, lo que se traduce en aproximadamente u$s68.966 con un dólar oficial a $1.450. Ante esto, la conductora Moria Casán se burló de la cifra y enfatizó en que no le significa nada al jugador de Galatasaray.

