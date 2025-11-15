15 de noviembre de 2025 Inicio
Tras la explosión y el incendio, rige una alerta por tormentas: a qué hora llueve en Ezeiza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para varias provincias, acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

Las provincias bajo alerta son Neuquén, Mendoza, San Luis y San Juan. 
Vuelven las tormentas para el fin de semana en AMBA: ¿a qué hora llueve?

Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, y La Rioja. En esta área se esperan se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En el caso de Santa Cruz y Chubut, rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Tras el incendio a qué hora llueve en Ezeiza

Según compartió el pronóstico extendido del SMN, las tormentas para el sábado 15 de noviembre se esperan que arriben por la noche y que se mantengan durante gran parte de la mañana del domingo 16.

Ezeiza pronóstico 15-11-25
Captura de la página del SMN.

