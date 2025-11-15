15 de noviembre de 2025 Inicio
Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 70 dotaciones de bomberos para contener el fuego y hay al menos 20 heridos

La impresionante explosión en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini se habría producido en una planta agroquímica durante las últimas horas del viernes. Entre las personas afectadas se encuentran bomberos y policías.

Continúan los trabajos en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza.

Más de 70 dotaciones de bomberos, ambulancias y policías trabajan en Ezeiza luego del impresionante incendio y explosión de una planta agroquímica en Carlos Spegazzini. Con más de nueve horas de fuego, continúan los recaudos para cuidar la salud de los vecinos de la zona.

Así se observó desde el aire.
Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión

Las llamas se habrían originado durante la noche del viernes, aunque todavía no se conocen las causas que originaron el hecho. Todos los esfuerzos están concentrados en aminorar el incendio que afecta a más de diez fábricas del polo industrial y que, por el momento, dejó un saldo de 20 personas heridas, entre ellos bomberos y policías.

Alejandro Moreyra visitó la zona donde ocurrieron los hechos, y para Bien de Sábado en C5N contó que todavía se siente la presencia de humo espeso y llamas, aunque no son de tanta magnitud como las que se vieron en los distintos videos que circularon en redes sociales.

Las dotaciones de Bomberos están formadas por equipos de toda la provincia: Tristán Suárez, Lomas de Zamora, Navarro y San Fernando, es decir, que no solo hay agentes del Conurbano sino que también el alcance del incendio requirió la asistencia de bomberos del interior de la provincia.

En cuanto a los heridos, los 20 efectados fueron trasladados a distintos hospitales. Una de las mujeres, que está embarazada, se encuentra en terapia intensiva, al igual que un hombre que sufrió un infarto por el susto de la explosión.

La onda expansiva alcanzó a viviendas ubicadas a más de 15 kilómetros del lugar donde ocurrió la detonación. Además, debido a la toxicidad de la nube de gases, las autoridades recomendaron a los vecinos cerrar las ventanas y que, en lo posible, eviten salir de sus casas.

La Agencia de Emergencias detalló el despliegue del operativo

En redes sociales el organismo comunicó que Gendarmería Nacional se encuentra en el lugar colaborando en el orden del tránsito y que la Policía Federal Argentina desplegó personal y recursos para asistir en la emergencia. La autopista Ezeiza- Cañuelas se encuentra cerrada.

Además, aseguraron que están "monitoreando la situación junto a las autoridades locales, provinciales y los equipos de emergencia"

  • BOMBEROS PFA: 2 unidades contra incendios - 1 unidad de riesgos químicos - Cisterna de apoyo
  • SANIDAD PFA - Ambulancia con emergentólogo - CH en apresto - Helicóptero sanitario en apresto en Base Marcci
  • ASISTENCIA SANITARIA (Ministerio de Salud de la Nación) - 15 pacientes derivados a la Clínica de Monte Grande - 3 pacientes trasladados al Hospital de Ezeiza - Provincia de Buenos Aires definió que los primeros códigos rojos irán al Hospital Bicentenario - Hospital Cuenca (Nación) espera el ingreso de un paciente quemado grave con fracturas - Toxicóloga del Hospital Posadas en contacto con el Cuenca para soporte - Relevamiento de disponibilidad de camas en curso
  • Hospital Bicentenario (Nación): 9 camas críticas preparadas - 3 camillas adicionales en pasillo - Plantel completo de terapia intensiva y emergencias - Refuerzo de enfermería y camilleros - Protocolo de descontaminación activado
  • PAMI – Hospital Milstein: 7 camas en guardia - 7 camas en UTI - 8 camas en UCO Hospital Posadas (Nación) - 7 camas UTI disponibles - 4 camas en shock room
