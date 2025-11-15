Fue una promesa de Boca, salió campeón con otro equipo en Argentina y hoy casi ni juega en Europa El volante intenta asentarse en su nuevo equipo tras un ciclo exitoso en el fútbol argentino. Aún busca continuidad para justificar la apuesta que hicieron por él. Por







Con contrato hasta 2029 en Grecia, el desafío es recuperar el nivel que mostró en Argentina. Getty Images

Un ex jugador de Boca atraviesa un presente adverso en Europa pese a haber sido una de las apuestas fuertes del mercado.

Su paso por el fútbol argentino dejó un título histórico y un rendimiento que impulsó una venta millonaria.

En su nuevo club casi no suma minutos, ya que participa poco, no completa partidos y aún busca adaptarse.

La dirigencia de Boca conservó un porcentaje de su ficha, apostando a una futura revalorización del jugador. El recorrido reciente de un futbolista que surgió como una de las promesas de Boca muestra un contraste marcado entre lo que dejó en Argentina y lo que enfrenta hoy en Europa. Luego de brillar en el torneo local y levantar un título con Platense, su desembarco en el fútbol griego estuvo lejos de ofrecerle continuidad.

Vicente Taborda, con apenas cinco presencias en el Panathinaikos, dos desde el arranque y ninguna con los 90 minutos completos, atraviesa una adaptación poco sencilla. Este presente contrasta con el impulso que traía desde el campeonato argentino, donde había logrado consolidarse como pieza clave y llamar la atención del mercado internacional.

Su transferencia le dejó a Boca cinco millones de dólares por la operación, además de mantener un 20% para una futura venta. Si bien parecía un movimiento que le podría haber generado un despegue en su carrera, en la actualidad no encuentra el protagonismo que tuvo en el torneo local y corre desde atras en la consideración del técnico.

Taborda Redes sociales El paso de Vicente Taborda por Platense El ciclo de Vicente Taborda en Platense marcó un antes y un después en su trayectoria. Bajo la conducción de Orsi y Gómez, disputó 86 encuentros, convirtió 11 goles, aportó cuatro asistencias y se transformó en uno de los motores del equipo campeón del Torneo Apertura 2025, el primer título oficial en la historia del Calamar.

taborda platense Su rendimiento en Vicente López fue tan sólido que, al finalizar la competencia, Platense recibió cerca de 500 mil dólares por el 10% que poseía de su pase, un reflejo del crecimiento deportivo y económico que significó su estadía. Hoy, con contrato hasta 2029 en Grecia, el desafío es recuperar el nivel que mostró en Argentina y afirmarse en el fútbol europeo.