Caso Epstein: Donald Trump le pidió a la Justicia que investigue a Bill Clinton y al J.P. Morgan

El primer banco de Estados Unidos facilitó los delitos del depredador sexual, que movió ingentes cantidades de dinero para poder mantener su red de tráfico de menores, según una reciente investigación del New York Times.

Días después de que se revelaran una serie de mails de Jeffrey Epstein , el magnate que se suicidó en prisión tras ser condenado por tráfico sexual de menores de edad, en los que se vinculó al presidente de Estados Unidos Donald Trump, ahora el mandatario norteamericano pidió que también se investigue al expresidente Bill Clinton , al exrector de la Universidad de Harvard, Larry Summers , al fundador de la plataforma Linkedin, Reid Hoffman , y al banco J.P. Morgan.

Mediante la red social Truth, Trump le pidió a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi , y al Departamento de Justicia que "junto con los grandes patriotas del FBI investiguen la relación del millonario pederasta Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase y muchas otras personas e instituciones". La fiscal Bondi aceptó el encargo con un "gracias, señor presidente", mediante la red social X.

En su mensaje de este viernes, Trump citó al J.P. Morgan, que fue el principal banco de Epstein durante 15 años , un tiempo en el que el financiero hizo movimientos de dinero que encendieron las alarmas de los centinelas de lavado de capitales del gigante financiero, que nunca quiso intervenir en los manejos de uno de sus clientes preferentes.

Una investigación de The New York Times concluyó el pasado mes de septiembre que el primer banco de Estados Unidos facilitó los delitos del depredador sexual , que movió grandes cantidades de dinero para poder mantener su red de tráfico de menores.

El presidente de Estados Unidos niega que supiera nada de los delitos del que fue su amigo durante 15 años, hasta la ruptura entre ambos de 2004.

El presidente de Estados Unidos niega que supiera nada de los delitos del que fue su amigo durante 15 años, hasta la ruptura entre ambos de 2004. Trump, cuyo nombre aparece centenares de veces en los nuevos correos electrónicos, sostiene que se separaron cuando echó a Epstein de su club, Mar-a-Lago, por su conducta de “bicho raro” con algunas empleadas.

En cuanto a Clinton y Hoffman, ellos tuvieron relación con Epstein antes de que sucediera la primera acusación contra el multimillonario que se suicidó en una cárcel de máxima seguridad, en 2019.

La última vinculación de Trump con Epstein apareció esta semana, cuando en los mails dice que el presidente norteamericano "pasó horas con una de las víctimas" y que "sabía lo de las chicas", en referencia a las menores de las que el financiero abusó impunemente durante años. Fue con la complicidad y la participación Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión en una cárcel de mínima seguridad por ser la encargada de conseguir las menores.

La Cámara de Representantes tiene prevista una votación la próxima semana para pedir la liberación de todos los archivos del caso Epstein. Se espera que decenas de republicanos voten a favor, pese a las presiones de Trump. Después, aún quedaría que el Senado estuviera de acuerdo. Al presidente aún le quedaría un último recurso: tiene el poder para vetar la iniciativa del Capitolio.