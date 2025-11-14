14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Caso Epstein: Donald Trump le pidió a la Justicia que investigue a Bill Clinton y al J.P. Morgan

El primer banco de Estados Unidos facilitó los delitos del depredador sexual, que movió ingentes cantidades de dinero para poder mantener su red de tráfico de menores, según una reciente investigación del New York Times.

Por
Jeffrey Epstein y Donald Trump fueron amigos durante quince años

Jeffrey Epstein y Donald Trump fueron amigos durante quince años, hasta que se desvincularon en el año 2004.

Días después de que se revelaran una serie de mails de Jeffrey Epstein, el magnate que se suicidó en prisión tras ser condenado por tráfico sexual de menores de edad, en los que se vinculó al presidente de Estados Unidos Donald Trump, ahora el mandatario norteamericano pidió que también se investigue al expresidente Bill Clinton, al exrector de la Universidad de Harvard, Larry Summers, al fundador de la plataforma Linkedin, Reid Hoffman, y al banco J.P. Morgan.

El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.
Te puede interesar:

Fin del shutdown en Estados Unidos: vuelve la ayuda alimentaria y se reincorporan cientos de miles de empleados públicos

Mediante la red social Truth, Trump le pidió a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia que "junto con los grandes patriotas del FBI investiguen la relación del millonario pederasta Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase y muchas otras personas e instituciones". La fiscal Bondi aceptó el encargo con un "gracias, señor presidente", mediante la red social X.

En su mensaje de este viernes, Trump citó al J.P. Morgan, que fue el principal banco de Epstein durante 15 años, un tiempo en el que el financiero hizo movimientos de dinero que encendieron las alarmas de los centinelas de lavado de capitales del gigante financiero, que nunca quiso intervenir en los manejos de uno de sus clientes preferentes.

Captura de pantalla 2025-11-14 190528
El presidente de Estados Unidos niega que supiera nada de los delitos del que fue su amigo durante 15 años, hasta la ruptura entre ambos de 2004.

El presidente de Estados Unidos niega que supiera nada de los delitos del que fue su amigo durante 15 años, hasta la ruptura entre ambos de 2004.

Una investigación de The New York Times concluyó el pasado mes de septiembre que el primer banco de Estados Unidos facilitó los delitos del depredador sexual, que movió grandes cantidades de dinero para poder mantener su red de tráfico de menores.

El presidente de Estados Unidos niega que supiera nada de los delitos del que fue su amigo durante 15 años, hasta la ruptura entre ambos de 2004. Trump, cuyo nombre aparece centenares de veces en los nuevos correos electrónicos, sostiene que se separaron cuando echó a Epstein de su club, Mar-a-Lago, por su conducta de “bicho raro” con algunas empleadas.

En cuanto a Clinton y Hoffman, ellos tuvieron relación con Epstein antes de que sucediera la primera acusación contra el multimillonario que se suicidó en una cárcel de máxima seguridad, en 2019.

La última vinculación de Trump con Epstein apareció esta semana, cuando en los mails dice que el presidente norteamericano "pasó horas con una de las víctimas" y que "sabía lo de las chicas", en referencia a las menores de las que el financiero abusó impunemente durante años. Fue con la complicidad y la participación Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión en una cárcel de mínima seguridad por ser la encargada de conseguir las menores.

La Cámara de Representantes tiene prevista una votación la próxima semana para pedir la liberación de todos los archivos del caso Epstein. Se espera que decenas de republicanos voten a favor, pese a las presiones de Trump. Después, aún quedaría que el Senado estuviera de acuerdo. Al presidente aún le quedaría un último recurso: tiene el poder para vetar la iniciativa del Capitolio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El embajador de EEUU Peter Lamelas junto al canciller Pablo Quirno.

El embajador de EEUU en Argentina celebró el acuerdo comercial entre ambos países: "Nunca estuvimos tan juntos"

Durante la noche del miércoles, el presidente Donald Trump finalmente firmó la ley que levanta el cierre del Gobierno Federal más largo de la historia de Estados Unidos.

Donald Trump firmó la ley para reabrir el gobierno de Estados Unidos

play

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con Argentina

Epstein y Trump fueron amigos durante años.

Qué dicen los mails de Jeffrey Epstein que comprometen a Donald Trump

Trump pidió no desviar la atención del fin del shutdown.

Trump no respondió preguntas sobre Epstein y acusó a los demócratas de "revivir el engaño"

https://www.c5n.com/mundo/del-lujo-al-terror-asi-era-la-siniestra-mansion-jeffrey-epstein-manhattan-n220702

Del lujo al terror: así era la siniestra mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan

Rating Cero

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

Hace 9 minutos
Milei brindó una entrevista en Neura.

Milei, sobre la eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras de delincuentes"

Hace 33 minutos
Spagnuolo y Calvete comprometidos en la causa de coimas en Discapacidad.

Causa ANDIS: los nuevos audios de Calvete que comprometen a Spagnuolo

Hace 47 minutos
Se compromete la situación de Spagnuolo. 

Escándalo de coimas en Discapacidad: el fiscal pidió la detención de Spagnuolo, pero el juez lo rechazó

Hace 55 minutos
play

Escándalo de coimas en Discapacidad: la foto que compromete a Spagnuolo

Hace 1 hora