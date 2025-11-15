IR A
¿Una indirecta para Lali? La China Suárez contó por qué se alejó de varios amigos: "No me gustan los tibios"

La actriz habló con Mario Pergolini, donde se mostró junto a Mauro Icardi, y aclaró el motivo por el cual tiene pocas amistades. Además, reveló detalles de su relación.

Eugenia "China" Suárez tuvo una charla íntima con Mario Pergolini en el programa "Otro Día Perdido" donde brindó detalles de su vida privada y, la reciente relación que mantiene con el jugador de fútbol Mauro Icardi, en medio del escándalo por su separación con Wanda Nara.

Las mediáticas siguen en conflicto.
La China Suárez apuntó sutilmente contra Wanda Nara: "Estoy con ganas de vengarme"

Allí el conductor le preguntó sobre esta rivalidad que surgió entre Wanda Nara y ella, después de que estallara el llamado WandaGate y la prensa no parara de hablar sobre el trío.

"China, ¿por qué crees que despertás estas pasiones en la gente? O sea, los que están con vos están a muerte con vos, y los que están contra vos, están recontra en contra. Es raro lo que se ha generado casi en ese mundo, ¿no? Creo que armaron como una subdivisión ya dentro del mundo del espectáculo", sentenció Pergolini.

La China, sin pelos en la lengua, contestó con honestidad al respecto: "En Argentina pasa mucho con todo. Como que estás de un lado o estás del otro. Desde la política, desde los equipos de fútbol, y pasa esto del disfrute de enemistar a dos mujeres y meter mierda, estás de un lado o estás del otro".

A lo que Pergolini le respondió "Pero no son dos tibias tampoco, ¿no?", en referencia al reciente escándalo que surgió por una cartera que le regaló Mauro Icardi a su novia, y que generó la respuesta de Wanda Nara, quien lo acusó de no prestarle la misma atención a sus hijas.

"No, no, yo si hay algo que no soy es tibia, nunca. Ni lo seré, nunca. No me gustan los tibios tampoco", sentenció la actriz, esto lo relacionó directamente con las relaciones que mantiene de amistad cercana a ella: "Por eso tengo cinco amigos, porque me he quedado en el camino con gente que...no porque esté bien o mal, no es lo que yo quiero en mi vida. Yo por mis amigos y por la gente que yo quiero, mato".

Esta respuesta llevó a varios usuarios de redes sociales relacionaron esta respuesta con una entrevista de Infobae que le hicieron a Lali Espósito donde sentenció: "No soy tan amiga de la China".

"La quiero desde hace muchos años. Nos conocemos desde que éramos muy niñas, desde los 10, pero hace más de 10 años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida por gente en común que tenemos. Siempre estoy dispuesta a verla. Si me la cruzo en un cumpleaños, nos quedamos charlando; le pregunto cómo están sus hijos", explicó la cantante.

