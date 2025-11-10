Diego Santilli se reunió con gobernadores para trazar "una agenda para avanzar en las reformas"

Manuel Adorni y el ministro del Interior recibieron a los gobernantes de Córdoba y San Juan en la Casa Rosada, en el marco de las rondas de diálogo de la administración libertaria con las provincias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , recibió al designado ministro del Interior, Diego Santilli , a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan) en la Casa Rosada , con el objetivo de dialogar sobre "una agenda en conjunto para avanzar en las reformas que necesita nuestro país".

En su cuenta de la red social X, Adorni se refirió al encuentro y marcó el vínculo del Gobierno con los gobernantes. "Hoy estuvimos junto a Diego Santilli con los gobernadores de San Juan y Córdoba. Seguimos trabajando en una agenda en conjunto para avanzar en las reformas que necesita nuestro país. Fin" , expresó.

En tanto, Llaryora celebró el cónclave: "Fue una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y generar consensos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Es un factor central cambiar la anterior etapa que era de agravios e insultos a una etapa que saludo, que es de cordialidad, diálogo y que nos permite avanzar en los temas importantes de la Argentina".

También remarcó un cambio de postura en la administración de La Libertad Avanza. "Creo que el Gobierno entendió el mensaje de las urnas. Aparte, lo que está pidiendo la Argentina es la posibilidad de buscar acuerdos. El diálogo es muy bueno pero hay que tener síntesis y llegar a conclusiones", señaló en diálogo con un grupo de periodistas.

En este marco, el gobernador cordobés defendió una reforma laboral: "Sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo. Hay millones de argentinos trabajando en comercios y pymes que están trabajando en la informalidad".

"Hay que generar las condiciones para formalizar la cantidad de empleados en negro y pasar a que tengan aportes jubilatorios y cobertura de salud. Ese es un tema y cuando se quiere meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos ahí no cuenten con nuestro apoyo", agregó.

Las reuniones con los gobernadores en la previa de las sesiones extraordinarias

El objetivo de Santilli es aceitar el diálogo con las provincias y llegar a acuerdos preliminares de cara a las sesiones extraordinarias, convocadas del 10 al 31 de diciembre, que se realizarán con la nueva conformación del Congreso. La meta del Gobierno es aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal antes de fin de año, para lo cual el apoyo de los gobernadores será clave.

El viernes pasado, Santilli y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron a Torres y a Jalil y se comprometieron a respetar los acuerdos trazados con sus predecesores en el cargo, Lisandro Catalán y Guillermo Francos. De todas maneras, los mandatarios provinciales reclamaron que les entreguen las reformas redactadas para empezar a estudiarlas junto a sus legisladores.

De cara al debate en el Congreso, el Gobierno buscará dar una imagen de fortaleza y unidad con una foto de Adorni y Santilli junto a los 20 gobernadores que visitaron la Casa Rosada a fines de octubre. Sin embargo, según informó Noticias Argentinas, esta imagen solo se daría después de que los funcionarios terminan la ronda de encuentros bilaterales con cada uno de los mandatarios.