Charly García vuelve a la música: cuándo se estrenará su colaboración con Sting

Tras más de un año desde lo que fue el estreno del álbum La lógica del escorpión, el cantante de 73 años decidió seguir más vigente que nunca.

Charly García vuelve a la música luego de poco más de un año.

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City
Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

A través de una publicación en conjunto en Instagram, los cantantes sorprendieron al anunciar el lanzamiento del tema In the City, el cual llegará a todas las plataformas de streaming el jueves 9 de octubre. Aunque Charly García y Sting han compartido el escenario en el pasado, tal y como ocurrió en Buenos Aires durante la gira Human Rights Now! de Amnistía Internacional en 1988, esta será su primera colaboración musical.

Además, es importante remarcar que In the City será una reversión de In the City that never Sleeps, la cual forma parte del álbum Kill Gil del argentino. Por otro lado, el artista británico decidió mostrarse en la otra ciudad que nunca duerme, lo que quiere decir que eligieron Nueva York como segunda sede para el videoclip.

Esta publicación no tardó en superar los 100 mil me gustas y entre los comentarios se destacaron muchas personas felices por esta esperada colaboración, la cual llegará a los 73 años de ambos. Uno de los que más likes sumó fue "El crossover que nadie pidió pero que todos necesitábamos", ya que se creía que el tren había pasado para que trabajen juntos.

