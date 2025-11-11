Tragedia en Santiago del Estero: un niño de dos años cayó a un canal y murió ahogado El menor estaba en el patio de su casa cuando ocurrió el accidente y, a pesar de las maniobras de RCP realizadas por su familia y personal médico, no pudieron salvarle la vida. Por







El niño de dos años cayó en el Canal de la Patria. Redes sociales

Un niño de dos años cayó al Canal de la Patria, que está ubicado en Lilo Viejo, a 40 kilómetros Tintina, en Santiago del Estero, y murió ahogado. Su familia intentó reanimarlo y lo llevaron al Hospital Zonal de Tintina en donde también hicieron esfuerzos sin éxito.

Leandro Serrano Díaz estaba en el patio de su casa al momento en el que cayó al canal. Su madre indicó que el niño había desaparecido de su vista por unos quince minutos y, al notar su ausencia, salió a buscarlo de manera desesperada.

El niño fue encontrado en el canal, intentaron reanimarlo y lo llevaron al hospital, en donde ingresó sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida.

Según Info del Estero, la directora del hospital, Carla Gerez, confirmó la noticia y aseguró que la noticia consternó a todos. Ante esto, intervino el personal policial de la Departamental de Moreno y la fiscalía de turno.

Se realizaron las pericias correspondientes para ver si el accidente ocurrió tal y como lo relataron. Según una primera información, el niño estaba jugando con su tío, también menor de edad.