IR A
IR A

Rosalía imparable: 12 de 15 canciones de su álbum Lux debutan en el Top 50 Global de Spotify

La cantante catalana logró 4,5 millones de reproducciones con la canción La Perla, la más escuchada del nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento. Quedó en el puesto 5 del Top 50: Global que lidera The Fate of Ophelia de Taylor Swift.

La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento.

La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento.

Redes Sociales

La cantante Rosalía posicionó doce de las quince canciones que componen la versión digital de su nuevo álbum Lux, a tan sólo 24 horas de su lanzamiento, en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify. Además, la artista catalana quedó en el número 3 de artistas.

El conductor hizo un anuncio que encantó a sus seguidores.
Te puede interesar:

Impacto en el espectáculo: el anuncio de Ángel de Brito sobre LAM que nadie vio venir

La Perla, donde la intérprete habla de un viejo amor, es la canción más escuchada del disco con casi 4,5 millones de reproducciones y figura en el puesto 5 del ‘Top 50: Global’, que lidera el The Fate of Ophelia de Taylor Swift.

"Otras dos temas se ubicaron en el top10, ya que el anticipo del disco, Berghain, con algo más de cuatro millones de reproducciones, figura en el puesto 7 (estaba en el 28 tras su lanzamiento el 27 de octubre) y ‘Reliquia’, en el 10 con casi 3,7 millones de reproducciones", detalló la agencia EFE.

Embed

En el número 11 aparece la apertura del disco Sexo, Violencia y Llantas (3,6 millones de reproducciones) y a partir de ahí la lista sigue para la alegría de los fanáticos de la productora española: Divinize, en el puesto 14 (3,1 millones de reproducciones); Porcelana en el 20 (casi 3 millones), y Mio Cristo Piange Diaminti (2,7 millones) en el 23.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

sexteto fantasma, una de las mas formaciones mas interesantes del nuevo tango, nominado a los grammy latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

Si bien Gabriel Boric le estrechó la mano a Javier Milei para saludarlo, evitó levantarse de su asiento como sí lo hicieron los otros mandatarios sudamericanos presentes al lado suyo. 

Incómodo momento: Boric evitó pararse para saludar a Milei en la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia

Hace 54 minutos
El motociclista, de 46 años, falleció en el acto.

Tragedia en Azul: un motociclista murió luego de ser embestido por un camión tras una violenta discusión

Hace 55 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 9 de noviembre

Hace 55 minutos
play

Indomables, sobre Javier Milei en Estados Unidos: "Vamos a tener relaciones carnales más intimas que en los años 90"

Hace 1 hora
play

Marta Minujín lo hizo de nuevo: montó una espectacular Torre de Pisa de spaghettis en la Noche de los Museos

Hace 1 hora