Rosalía imparable: 12 de 15 canciones de su álbum Lux debutan en el Top 50 Global de Spotify La cantante catalana logró 4,5 millones de reproducciones con la canción La Perla, la más escuchada del nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento. Quedó en el puesto 5 del Top 50: Global que lidera The Fate of Ophelia de Taylor Swift.







La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento. Redes Sociales

La cantante Rosalía posicionó doce de las quince canciones que componen la versión digital de su nuevo álbum Lux, a tan sólo 24 horas de su lanzamiento, en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify. Además, la artista catalana quedó en el número 3 de artistas.

La Perla, donde la intérprete habla de un viejo amor, es la canción más escuchada del disco con casi 4,5 millones de reproducciones y figura en el puesto 5 del ‘Top 50: Global’, que lidera el The Fate of Ophelia de Taylor Swift.

"Otras dos temas se ubicaron en el top10, ya que el anticipo del disco, Berghain, con algo más de cuatro millones de reproducciones, figura en el puesto 7 (estaba en el 28 tras su lanzamiento el 27 de octubre) y ‘Reliquia’, en el 10 con casi 3,7 millones de reproducciones", detalló la agencia EFE.