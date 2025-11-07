IR A
La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

Luego de los angustiantes hechos de violencia de género que se hicieron públicos, las cantantes argentinas, compañeras en Bandana, limaron sus diferencias y se juraron amor eterno.

Lowrdes y Lissa Vera

"Lowrdes" y Lissa Vera, siempre juntas.

Lissa Vera contó que, después de semanas de turbulencia por los hechos de violencia que sufrió "Lowrdes" Fernández por parte de su ex pareja, se comunicaron en varias oportunidades desde el conflicto: aseguró que se acompañan como amigas y que están juntas y fuertes para lo que viene.

Las imágenes del momento exacto del impacto.
Conmoción en Brasil: una joven fue brutalmente atropellada por su expareja cuando estaba sentada en un bar

Durante una charla en vivo con Los profesionales de siempre, de El Nueve, la ex Bandana profundizó sobre su relación actual con Lourdes, luego de las rispideces que surgieron entre ambas tras la denuncia pública realizada por la madre de la cantante.

"Hay un cariño genuino. Más allá de todo lo que hemos pasado, se entiende que en el fondo hay amor de verdad. A veces te puede gustar o no, pero es un cariño real. Así que ayer, en diez minutos, nos juramos amor eterno y estamos bien”, expresó Lissa en referencia al vínculo que tiene con su compañera y el resto de las integrantes de Bandana.

Durante la entrevista hizo una reflexión sobre el duro momento que tuvo que vivir su amiga: “Decidí actuar en aquel momento porque yo tengo dos hijas y me gustaría que, si les sucede algo a sus amigas, hagan lo mismo que yo", confirmó que actuó inmediatamente acudiendo al pedido de la madre Lourdes.

La vuelta de Bandana: el regreso más esperado

Lissa resaltó que el regreso de Bandana significa más que un reencuentro: es una forma de acompañarse mutuamente y una alternativa para sanar. "Somos una familia disfuncional, como todos, pero nos queremos mucho. Bandana fue y sigue siendo un refugio para todas”, dijo respecto a las diferencias personales que puedan existir entre las integrantes.

Bandana se reune nuevamente

Bandana vuelve a los escenarios el 23 de noviembre de 2025 para festejar su 25º aniversario en el marco de L.A.T.M. +35, el ciclo creado por DJ Tommy Muñoz que se transformó en un clásico de la noche porteña. El show será protagonizado por Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia.

El show tendrá temas clásicos pero con una nueva propuesta escénica, sin perder su esencia para revivir el pop argentino de los 2000 y la originalidad que las transformó en un verdadero hito popular.

