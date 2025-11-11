Uso de efectivo: cómo se ubica Argentina en el ranking mundial

Parte de la discusión pública de esta semana se enfocó en la informalidad de la economía y las herramientas para esquivar las regulaciones y gravámenes.

En el comienzo de esta semana, parte de la agenda de discusión pública se concentró en el uso del efectivo, a raíz de la propuesta que el economista Emmanuel Álvarez Agis deslizó en una entrevista, vinculada a gravar el retiro de los cajeros automáticos para evitar la informalización de la economía . Esta idea se instaló en el debate en redes sociales y hasta motivó insultos del presidente Javier Milei . En ese marco, cobró relieve un estudio que muestra que Argentina está entre los 25 países que más usan billetes físicos en el mundo .

Cuenta DNI ya anunció los vocuhers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

" KIRCHNERISTA = LADRÓN. El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo . Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en como recaudar más para ser ellos quienes deciden cuanto y en que gastar tu dinero", tuiteó el Presidente en un rapto de furia.

Más tarde, en entrevistas radiales, Álvarez Agis insistió en que su idea no apunta a crear un tributo recaudatorio sino disuasorio, utilizable para reorientar la economía hacia la formalidad , algo que el uso de efectivo tiene a evitar.

El sitio Visual Capitalist elaboró, con base en datos de Forex.se, un ranking de las economías del mundo que más dinero en efectivo mueven. La Argentina ocupa el puesto 24° (con un 70% de uso de billetes) entre 123 naciones , y está segunda en América Latina solo por detrás de México.

KIRCHNERISTA = LADRÓN El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en como recaudar más para ser ellos quienes deciden cuanto y en que gastar tu dinero. https://t.co/HkYGvOXJ3W

La clasificación fue elaborada según el porcentaje de transacciones diarias realizadas con billetes y monedas físicas y muestra que, en la actualidad del avance tecnológico mundial, todavía hay economías donde el efectivo sigue siendo el método de pago preferido, con una infraestructura bancaria limitada y elevada informalidad, un listado encabezado por Myanmar, Etiopía y Gambia, con 98%, 95% y 95%, respectivamente .

En el otro extremo, hay naciones ricas prácticamente sin efectivo como Suecia (14%), Noruega (10%) y Corea del Sur (10%), que muestran cómo la infraestructura de pagos digitales se correlaciona con el desarrollo económico.

Dinero plata sueldo efectivo Numerosos comercios ofrecen importantes descuentos en efectivo, lo que permite no declarar las ventas. Redes sociales

Mientras tanto, en lo que el artículo denomina la "trampa de los ingresos medios", hay países como México (80%), India (70%) y Tailandia (65%), que demuestran que un desarrollo económico moderado no implica automáticamente la adopción digital. Argentina está dentro de este grupo al tener un porcentaje del 70%, según el ranking.

En el ranking se encuentran curiosidades como el caso de Alemania, con un uso anormalmente elevado de efectivo para un país desarrollado (51%), impulsado por razones de privacidad y desconfianza en las grandes instituciones bancarias.

La informalidad en el comercio, con la intención de la evasión, conlleva también la informalidad laboral: quien miente en su facturación mensual tampoco podría justificar tener empleados en blanco, por lo que se profundiza la precarización. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasa de informalidad laboral en Argentina escaló al 43,2% en el segundo trimestre de 2025.

El ranking de países que más dinero en efectivo utilizan