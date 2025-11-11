Se filtró la última foto en la cárcel de Claudio Contardi tras el juicio con Julieta Prandi El empresario está detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana y cumple con la condena de 19 años por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal agravado. Por







Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

El empresario Claudio Contardi se encuentra preso en la Unidad Penal N°41 de Campana desde agosto y, en las últimas horas, se filtró una imagen en la que se lo puede ver con un celular en el patio de la cárcel luego de ser condenado a 19 años por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal agravado.

Hace algunas semanas, pidió la prisión domiciliaria, pero los jueces decidieron negársela porque, según indicaba en la resolución, “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi”.

El abogado del condenado, Fernando Ezequiel Sicilia, había dado como justificación que, de ese modo, Contardi “pudiera concurrir a su domicilio a cuidar a su hija cuatro veces por semana”.

El tribunal, integrado por los jueces Mariano Aguilar, Daniel Rópolo y Lucía Leiro, coincidió con esos argumentos y sostuvo que persiste un riesgo procesal cierto de fuga, dada la gravedad de los delitos y la pena impuesta.

“La prisión preventiva vigente se basa en criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, indicaron, y remarcaron que no se modificaron las condiciones que motivaron el encierro del condenado.

Luego de eso, se filtró una foto del condenado y en la imagen se lo ve con una remera verde, un buzo color mostaza sobre los hombros y el pelo recién cortado a los costados. Claudio Contardi Redes sociales