11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se filtró la última foto en la cárcel de Claudio Contardi tras el juicio con Julieta Prandi

El empresario está detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana y cumple con la condena de 19 años por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal agravado.

Por
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

El empresario Claudio Contardi se encuentra preso en la Unidad Penal N°41 de Campana desde agosto y, en las últimas horas, se filtró una imagen en la que se lo puede ver con un celular en el patio de la cárcel luego de ser condenado a 19 años por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal agravado.

Claudio Contardi seguirá preso. 
Te puede interesar:

Rechazan la prisión domiciliaria de Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, condenado por abuso sexual

Hace algunas semanas, pidió la prisión domiciliaria, pero los jueces decidieron negársela porque, según indicaba en la resolución, “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi”.

El abogado del condenado, Fernando Ezequiel Sicilia, había dado como justificación que, de ese modo, Contardi “pudiera concurrir a su domicilio a cuidar a su hija cuatro veces por semana”.

El tribunal, integrado por los jueces Mariano Aguilar, Daniel Rópolo y Lucía Leiro, coincidió con esos argumentos y sostuvo que persiste un riesgo procesal cierto de fuga, dada la gravedad de los delitos y la pena impuesta.

“La prisión preventiva vigente se basa en criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, indicaron, y remarcaron que no se modificaron las condiciones que motivaron el encierro del condenado.

Luego de eso, se filtró una foto del condenado y en la imagen se lo ve con una remera verde, un buzo color mostaza sobre los hombros y el pelo recién cortado a los costados.

Claudio Contardi
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un día de clase efectivo será cuando se cumplan al menos 4 horas.

Ciclo lectivo 2026: el Gobierno acordó con las provincias que habrá al menos 190 días de clases

La historia de esta mujer que terminpo con un diagnóstico de no creer

Quería correr una maratón e ignoró los dolores por casi 6 meses: los médicos revelaron lo peor

La historia detrás de uno de los criminales más temidos

Era un vecino ejemplar pero tras su fachada de payaso cometía crímenes horribles: cuál es la historia de John Wayne Gacy

En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

El niño de dos años cayó en el Canal de la Patria.

Tragedia en Santiago del Estero: un niño de dos años cayó a un canal y murió ahogado

La bonificación estará disponible de lunes a sábado entre las 5 y las 23.59

Se pone en marcha el boleto estudiantil universitario en CABA: quiénes pueden pedirlo y cómo se obtiene

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

Hace 7 minutos
El hombre murió antes de que llegara el servicio de emergencia. 

Espeluznante video: intentó ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Hace 10 minutos
La historia de esta mujer que terminpo con un diagnóstico de no creer

Quería correr una maratón e ignoró los dolores por casi 6 meses: los médicos revelaron lo peor

Hace 13 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 17 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 22 minutos