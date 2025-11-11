11 de noviembre de 2025 Inicio
Portal 11/11: qué significa y cómo es el ritual para potenciar su energía

Cada 11 de noviembre se lleva a cabo una apertura simbólica, que muchas corrientes espirituales consideran propicia para manifestar intenciones, en un momento del año que la numerología considera de alta vibración energética.

El Portal 11/11 aprovecha un momento de alta vibración energética para la manifestación de intenciones.

Llega un nuevo 11 de noviembre y se activa el Portal 11/11, una apertura simbólica que muchas corrientes espirituales consideran propicia para manifestar intenciones, en un momento del año que la numerología considera de alta vibración energética.

Horóscopo de hoy, martes 11 de noviembre.
En esta fecha, la energía del número maestro 11 se potencia y ofrece la oportunidad de reprogramar la conciencia, cerrar ciclos y manifestar intenciones profundas.

Qué significa el 11/11

La frecuencia del 11/11 reúne cualidades singulares: el primer uno representa la unidad y el inicio de la conciencia; el segundo uno introduce la dualidad y la posibilidad de verse desde otra perspectiva, por lo que la repetición potencia la intuición y la apertura interior, indicó que esa dinámica facilita desprenderse del ego para permitir una renovación emocional.

portal 11.11
El 11/11, una fecha importante para la numerología.

El 11/11, una fecha importante para la numerología.

Los llamados números maestros implican una misión más amplia y que el 11 suele vincularse con personas intuitivas y visionarias. Según la numerología, el desafío consiste en equilibrar la grandeza natural del 11 con la humildad y el trabajo en favor del otro, y que integrar la energía del 2 resulta fundamental para ese ajuste.

Desde esta perspectiva, el 11/11 se interpreta como una invitación a soltar lo viejo e integrar aprendizajes. Por tanto, la jornada no solo propone pedir deseos, sino revisar procesos interiores y poner atención en lo que se desea manifestar en el plano personal y colectivo.

Qué es un portal energético y qué significado espiritual tiene

Como explica Nadir Otermin Hamed, Maestra Holística, un Portal es una conexión universal fuerte con caudales de energía que traen una mayor unión para quienes tienen capacidad para sentirlo.

Cuando sucede, explica la experta, son días en los cuales los mundos terrenales y etéricos se fusionan, lo que hace que exista un mayor intercambio de información y datos a nuestra conciencia aumentando la percepción y creatividad. Los Portales energéticos nos traen posibilidades de cambio que nos llevarán a evolucionar y a hacer modificaciones importantes en nuestros comportamientos y actitudes.

Así, estas puertas que se abren elevan vibraciones que interfieren en nuestro plano terrenal y nos permiten expandir nuestra conciencia.

El ritual para potenciar la energía del 11/11

Como indica astroculture.in, el 11 de noviembre 2025 las energías del Portal 11/11 serán particularmente potentes ya que esta fecha se alinea con el significado numerológico y astrológico, mejorando las vibraciones de manifestación y autoconciencia.

Se trata de un día, advierte el sitio, para centrarnos en nuestros objetivos, ya que se cree que el universo estará más receptivo a nuestros deseos más profundos. En esta jornada, es importante, entonces, manifestar nuestras intenciones con respecto al dinero, la abundancia, el amor, el bienestar, etc., meditar y, muy especialmente, ritualizar. Este ritual puede hacerse en cualquier momento del día, este 11/11/2025.

  1. Primero, prepararemos un altar con una vela blanca, un sahumerio (o incienso) de palo santo y una copa de agua con una cucharada de azúcar blanca (refinada) o negra (morena o mascabo).
  2. Luego, en un papel blanco escribimos con tinta negra todos nuestros objetivos, todo lo que queremos manifestar y todo lo que deseamos atraer a nuestra vida. Al terminar, doblamos el papel en cuatro y lo colocamos también en el altar.
  3. Prendemos el sahumerio (incienso) y la vela. Cerramos los ojos, nos visualizamos envueltos en un aura de color plateado y nos vemos cumpliendo todo eso que intencionamos.
  4. Cuando finalizamos, repetimos 11 veces el siguiente mantra: "Poderoso Portal 11/11 te pido que abras mi camino para lograr lo que deseo (decimos las intenciones). Gracias, gracias, gracias".
  5. Cuando la vela se apaga, tiramos el agua con la mano izquierda en una maceta o lugar con tierra. Guardamos las intenciones en un cajón personal hasta el próximo 11/11, día en el que quemaremos el papel.

