Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón La artista pop publicó una imagen que no tardó en hacerse viral y terminó con las especulaciones después de la separación del actor Orlando Bloom. + Seguir en







La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense. Redes sociales

La cantante Katy Perry, de 41 años, confirmó el romance con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau, de 53 años, a través de románticas fotos publicadas en redes sociales en un viaje a Japón.

La noticia fue una bomba mundial para la prensa del corazón, dada la popularidad de la estrella del pop estadounidense y el perfil carismático del político del partido liberal, en medio de una visita diplomática.

La publicación pone fin al misterio que rodeaba a la cantante, luego de su separación del actor británico Orlando Bloom a principios de 2025.

Katy Perry en Instagram Redes sociales En la imagen se los ve sonrientes y con actitud cariñosa, y se hicieron virales en pocas horas, sellando una unión del mundo del pop global y la política internacional que nadie anticipó.