IR A
IR A

Video: la insólita salida de Katy Perry en Buenos Aires que revolucionó Palermo

La cantante llegó a la Argentina por cuarta vez, cantó en el Movistar Arena y salió a comer con sus fanáticos.

Katy Perry salió a recorrer la noche porteña e improvisó una comida con sus fanáticos.

Katy Perry salió a recorrer la noche porteña e improvisó una comida con sus fanáticos.

Redes Sociales

La cantante Katy Perry quedó deslumbrada con su cuarta visita a la Argentina y tuvo una insólita salida que deslumbró a los fanáticos que la esperaban afuera de un local gastronómico.

La panelista rompió el silencio sobre los rumores de relación con el futbolista.
Te puede interesar:

Evangelina Anderson habló sobre un posible romance con Leandro Paredes: "Juro por mi... vida"

La artista oriunda de California fue a comer a la tradicional parrilla Don Julio y, al salir acompañada de su grupo de gira, apareció con una bandeja con empanadas.

El público improvisó un cordón y dejó avanzar a la actriz estadounidense que los convidó con la típica comida nacional en el barrio porteño de Palermo.

En uno de sus shows en el Movistar Arena, adelantó que iba a darse el gusto de comer este plato típico: “Les dije: ’Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica’. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas! Y miren, acá estamos. Estoy llena de empanadas y estamos dando un show. ¡Felicitaciones!“, contó en público.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry)

La intérprete de Firework, California Gurls y Last Friday Night, llegó al país y lo primero que hizo fue presentarse con un cuadro de Eva Perón y mostrarlo como "bandera", en homenaje a la dirigente histórica del peronismo. Además, fue a ver un espectáculo de tango que compartió con sus millones de seguidores en Instagran.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pese a la separación, persiste un lazo familiar sólido.

Orlando Bloom habló por primera vez sobre su separación de Katy Perry: sorprendió a todos con lo que dijo

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo?

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

últimas noticias

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

Hace 50 minutos
play

Emilio Monzó: "Me gustaría que los presidentes no fueran presos ni perseguidos como Cristina"

Hace 1 hora
Daniela y Thiago son padres de gemelas.

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

Hace 1 hora
play

Nancy Pazos: "El mercado le puso el último clavo al cajón del mileismo"

Hace 1 hora
Video: un camión que transportaba cerdos volcó en la ruta y los vecinos saquearon la carga

Video: un camión que transportaba cerdos volcó en la ruta y los vecinos saquearon la carga

Hace 1 hora