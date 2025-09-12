Video: la insólita salida de Katy Perry en Buenos Aires que revolucionó Palermo La cantante llegó a la Argentina por cuarta vez, cantó en el Movistar Arena y salió a comer con sus fanáticos.







Katy Perry salió a recorrer la noche porteña e improvisó una comida con sus fanáticos. Redes Sociales

La cantante Katy Perry quedó deslumbrada con su cuarta visita a la Argentina y tuvo una insólita salida que deslumbró a los fanáticos que la esperaban afuera de un local gastronómico.

La artista oriunda de California fue a comer a la tradicional parrilla Don Julio y, al salir acompañada de su grupo de gira, apareció con una bandeja con empanadas.

El público improvisó un cordón y dejó avanzar a la actriz estadounidense que los convidó con la típica comida nacional en el barrio porteño de Palermo.

Embed katy perry fue a comer a don julio y a la salida empezó a repartir EMPANADAS pic.twitter.com/3eUqcupBPq — juandi (@poxelse) September 12, 2025

En uno de sus shows en el Movistar Arena, adelantó que iba a darse el gusto de comer este plato típico: “Les dije: ’Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica’. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas! Y miren, acá estamos. Estoy llena de empanadas y estamos dando un show. ¡Felicitaciones!“, contó en público.