Video: la insólita salida de Katy Perry en Buenos Aires que revolucionó Palermo

La cantante Katy Perry quedó deslumbrada con su cuarta visita a la Argentina y tuvo una insólita salida que deslumbró a los fanáticos que la esperaban afuera de un local gastronómico.
La artista oriunda de California fue a comer a la tradicional parrilla Don Julio y, al salir acompañada de su grupo de gira, apareció con una bandeja con empanadas.
El público improvisó un cordón y dejó avanzar a la actriz estadounidense que los convidó con la típica comida nacional en el barrio porteño de Palermo.
En uno de sus shows en el Movistar Arena, adelantó que iba a darse el gusto de comer este plato típico: “Les dije: ’Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica’. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas! Y miren, acá estamos. Estoy llena de empanadas y estamos dando un show. ¡Felicitaciones!“, contó en público.
La intérprete de Firework, California Gurls y Last Friday Night, llegó al país y lo primero que hizo fue presentarse con un cuadro de Eva Perón y mostrarlo como "bandera", en homenaje a la dirigente histórica del peronismo. Además, fue a ver un espectáculo de tango que compartió con sus millones de seguidores en Instagran.