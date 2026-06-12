Horóscopo de hoy, sábado 13 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 13 de jun i o de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna Nueva en Géminis del 15 de junio de 2026: cómo impacta en todos los signos del zodíaco

(21 de marzo al 19 de abril)

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. Todo bien en cuestiones de salud.

(20 de abril al 21 de mayo)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Aproveche su buen estado de salud para hacer deporte.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

No ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Evite las apuestas monetarias. Se esforzará en aprender un nuevo trabajo. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.