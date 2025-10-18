Katy Perry y Justin Trudeau están cada vez más cerca y serían pareja: cuál fue la confirmación Cuando dos personalidades con gran visibilidad coinciden en eventos y se muestran juntos, el interés mediático se dispara.







Ambos fueron grabados por una turista fan en California Instagram

En el mundo del espectáculo y la política, pocas combinaciones generan tanto revuelo como la de dos figuras internacionales que comienzan a ser vinculadas sentimentalmente. Los rumores en torno a Katy Perry y Justin Trudeau encendieron las redes y medios de todo el mundo, captando la atención de fanáticos y curiosos por igual.

La cercanía entre ambos ha dado lugar a múltiples especulaciones, que crecieron a medida que se multiplicaban las apariciones públicas y gestos compartidos. Más allá de los detalles que puedan confirmarse más adelante, esta historia ya logró instalarse en la conversación global.

A dónde se los vio a Katy Perry y Justin Trudeau Katy Perry Justin Trudeau

La cantante pop Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, podrían estar iniciando un romance tras sus recientes separaciones. La noticia comenzó a circular luego de que se difundieran imágenes donde se los ve compartiendo gestos cariñosos, lo que desató rumores sobre una nueva relación entre ambos.

Las postales, publicadas por el diario británico Daily Mail, fueron captadas por un turista que se encontraba en un tour de avistamiento de ballenas en la costa de Santa Bárbara, California. Según su relato, Perry acercó su yate a una embarcación turística y allí se dieron un beso, escena que quedó registrada en video. Un día después, los dos fueron vistos caminando juntos por Mount Royal Park, en Montreal, lo que reforzó las especulaciones.

La aparición de estas imágenes coincidió con declaraciones de allegados a la artista, citadas por la revista Cosmopolitan. “Katy está muy, muy interesada en él. Dice que es un gran partido, un hombre de calidad”, comentó una fuente cercana a la cantante de Roar, sumando aún más combustible a los rumores de un nuevo romance mediático.