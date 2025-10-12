El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

A dos meses de confirmar su separación del actor Orlando Bloom y padre de su hija, la cantante confirmó que volvió apostar al amor. Las imágenes serían tomadas a finales de septiembre frente a la costa de Santa Bárbara, California.

Se terminaron los rumores . Después de tantas especulaciones, finalmente Katy Perry inició un nuevo e inesperado romance . La cantante fue vista con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau .

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Las imágenes fueron publicadas por el periódico británico Daily Mail, serían tomadas a fines de septiembre frente a la costa de Santa Bárbara, California , donde la artista están abrazados, a los besos en su yate con el exfuncionario.

La intérprete de Firework está con un traje de baño negra, mientras que Trudeau luce con el torso desnudo, portando solo unos jeans azules.

Un testigo que se encontraba en un bote de avistamiento de ballenas cercano relató al medio británico cómo se dio cuenta de quién era la pareja. “Acercó su barco a un pequeño bote público... y luego empezaron a besarse. No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico e inmediatamente me percaté de que era Justin Trudeau”, señaló el hombre, haciendo referencia al tatuaje en su hombro izquierdo, un globo terráqueo envuelto en un cuervo Haida, una tribu indígena del noroeste de la costa del Pacífico de Canadá.

Los rumores de relación entre la artista y el político surgieron en pleno verano, cuando fueron vistos cenando juntos en Le Violon, un famoso restaurante de Montreal (Canadá).

Katy Perry y Justin Trudeau, apostando al amor

Katy Perry se encuentra soltera tras confirmar su separación del actor y padre de su hija, Orlando Bloom, a fines junio de este año, una separación anunciada públicamente por sus representantes tras meses de especulaciones sobre la profunda crisis que estaban atravesando.

Por su parte, Trudeau se había separado de su esposa, Sophie Grégoire, en agosto de 2023. Su ruptura fue comunicada oficialmente a través del despacho del primer ministro poniendo punto final a 18 años de matrimonio durante los que tuvieron tres hijos.