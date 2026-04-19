IR A
IR A

Julieta Poggio hizo una íntima confesión en público: "Ahora lo puedo confirmar"

La influencer abrió su corazón y habló sin filtros sobre su vida privada por primera vez.

Juli poggio reveló que es bisexual.

Juli poggio reveló que es bisexual.

Redes sociales

La influencer Julieta Poggio habló por primera vez sobre su orientación sexual en medio de su relación amorosa con su novio, con el cual tiene una relación abierta: “Soy bisexual”. Ante esto, contó que estuvo con una mujer antes de estar en pareja.

En medio de un ping pong para Resumido, contó que le gustan los dos sexos, tal y como había deslizado en otras oportunidades. Además, habló sobre todos sus enfrentamientos mediáticos.

Embed - RESUMIDO on Instagram: "“NO ME INTERESA HABLAR CON LA CHINA SUÁREZ” Estuvimos un minuto con Juli Poggio y nos contó sobre sus relaciones, cuánto gana y le respondió a los haters ¿Vos que le preguntarías?"
View this post on Instagram

Ante la relevancia de Coty Romero en Cárcel de Gemelos, Poggio se animó a denominarla en una palabra: “Jugadora. Tiene mucho el timing del, del juego y de la tele y además es muy picante”.

En cuanto a su relación con la China Suárez, contó: “No, nunca hablé. No me interesa para nada. Como dije, quizás siento que a veces tiene un poco de problemas con las mujeres”.

Por otra parte, contó que cobró u$s10 mil por una acción con una marca, cifra que sorprendió a sus seguidores.

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

play
El presidente estadounidense Donald Trump. 

La ultraderecha y los cristianos comienzan a soltarle la mano a Trump por papel en Irán

Hace 9 minutos
Recorrida en el microcentro de la ciudad.

Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera

Hace 9 minutos
Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Hace 10 minutos
La freidora de aire permite cocinar croquetas con menos aceite y buenos resultados.

Cómo preparar unas croquetas congeladas con la freidora de aire y que queden riquísimas

Hace 12 minutos
De promesa del fútbol a una vida judicial marcada por cambios extremos.

El futbolista que jugó en River y Boca, pero su vida dio un giro y terminó en la cárcel

Hace 12 minutos