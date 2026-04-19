Julieta Poggio hizo una íntima confesión en público: "Ahora lo puedo confirmar"

La influencer Julieta Poggio habló por primera vez sobre su orientación sexual en medio de su relación amorosa con su novio, con el cual tiene una relación abierta: “Soy bisexual”. Ante esto, contó que estuvo con una mujer antes de estar en pareja.
La influencer abrió su corazón y habló sin filtros sobre su vida privada por primera vez.
La influencer Julieta Poggio habló por primera vez sobre su orientación sexual en medio de su relación amorosa con su novio, con el cual tiene una relación abierta: “Soy bisexual”. Ante esto, contó que estuvo con una mujer antes de estar en pareja.
En medio de un ping pong para Resumido, contó que le gustan los dos sexos, tal y como había deslizado en otras oportunidades. Además, habló sobre todos sus enfrentamientos mediáticos.
Ante la relevancia de Coty Romero en Cárcel de Gemelos, Poggio se animó a denominarla en una palabra: “Jugadora. Tiene mucho el timing del, del juego y de la tele y además es muy picante”.
En cuanto a su relación con la China Suárez, contó: “No, nunca hablé. No me interesa para nada. Como dije, quizás siento que a veces tiene un poco de problemas con las mujeres”.
Por otra parte, contó que cobró u$s10 mil por una acción con una marca, cifra que sorprendió a sus seguidores.
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