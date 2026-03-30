Julieta Poggio: "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso" La modelo compartió cómo se siente cuando se enfrenta a personas que cuestionan su deseo de no parir ni criar y reconoció que "a veces" cede en la conversación sobre el tema solo para que termine. + Seguir en







Julieta Poggio. Redes sociales

Julieta Poggio abrió su corazón y señaló el malestar que le generan las personas que cuestionan su deseo de no parir ni criar y lamentó: "No encuentro mucha gente que comparta ese deseo". "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso", apuntó.

"Capaz muchas amigas de mi edad ya se proyectan o es un sueño de toda su vida, y nunca fue mi sueño ser mamá", remarcó la modelo que pasó por Gran Hermano 2024 y afirmó que solo la hace dudar la insistencia de las personas que la cuestionan.

Embed - HISPA on Instagram: ""La gente me juzga por no querer ser madre" Juli Poggio se abrió en Colorama y contó la presión social que siente con este tema. Mirá el episodio completo con Lizardo Ponce y La Tía Sebi en nuestro canal de YouTube y en Spotify. #julipoggio #lizardoponce #latiasebi #rumis" View this post on Instagram "A veces termino diciendo como ‘Bueno, sí, es verdad’", reconoció la influencer, pero reiteró: "Veo demasiado lejano que me llegue ese deseo". "No digo que nunca lo voy a ser, pero no me veo siendo madre por ahora", concluyó.

"Siempre que lo hablo termino diciendo ‘Bueno, sí, sí...’, como para que no me molesten más con el tema, ¿viste?", reveló en el canal de streaming Hispa en Colorama con Lizardo Ponce y La Tía Sebi.

La impresionante transformación de Julieta Poggio: es igual a Miley Cyrus Poggio generó impacto en redes sociales tras la publicación de una producción fotográfica que evocó a Hannah Montana, el personaje interpretado por Miley Cyrus. La propuesta visual logró una fuerte repercusión en pocas horas, con miles de reacciones y comentarios que destacaron el nivel de detalle del homenaje.