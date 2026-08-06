El titular de la UIA cruzó a Luis Caputo: "No estamos defendiendo privilegios"

Martín Rappallini cuestionó al ministro de Economía, definió que "defender la industria no es incompatible con defender la normalización de la economía" y pidió "empezar a valorar al empresario industrial".

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini , cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo , por sus críticas a " todos los tarados que hablan de la industria ". " No son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante", le respondió el empresario.

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"Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía", definió Rappallini este jueves en radio Mitre y aseguró que no están "defendiendo privilegios" sino "tener las mismas condiciones para competir" con empresas extranjeras.

"Venimos planteando los problemas que afectan a esta competitividad, que son los problemas impositivos, laborales, de infraestructura, de financiamiento, la competencia desleal que está impactando fuertemente, el bajo consumo y la caída de actividad en muchos de los sectores industriales", enumeró el titular de la UIA.

El abogado recordó el informe que elaboró el organismo sobre la elevada presión fiscal que soportan las empresas en el que Argentina se encuentra en el puesto 12 entre 30 países analizados, con una carga del 56%, seis puntos por encima que en 2023.

Rappallini también pidió "empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones" ya que Caputo había afirmado que desde 2011 a 2013 "la industria cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces lo que valían".

Qué dijo Luis Caputo sobre la industria nacional

El ministro cruzó a los detractores del modelo económico y refutó la premisa de que el avance del agro y la energía perjudica al sector manufacturero. Lo hizo durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa, que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton.

El funcionario del Gobierno apuntó contra las gestiones anteriores y desmintió un supuesto éxito. "Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario", aseguró Caputo.

"La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria...", agregó.

Participación completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en la edición 2026 de “Miradas al Futuro”, organizada por la Cámara de Agentes de Bolsa. pic.twitter.com/FyA4KuLLnv — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 5, 2026

Para el ministro, los ciudadanos financiaron esos beneficios a través de precios altos e irreales. "Lo único que creía en el modelo anterior son los servicios públicos, que no es otro caso que el reflejo del déficit; regalábamos la energía", planteó.

En su discurso, Caputo defendió a los sectores vinculados con el comercio exterior, como el petróleo, la minería y el agro. Aseguró que estas áreas generan los dólares necesarios para importar bienes sin pagar sobornos, girar dividendos y permitir el ahorro de la población.