7 de agosto de 2026 Inicio
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La producción minera creció 11,4% en junio y acumula 8,4% en el semestre

El índice minero del INDEC mostró un repunte en junio donde la actividad subió 11,4% interanual y cerró el semestre con un alza acumulada de 8,4%, impulsada por el petróleo, el litio y la sal.

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El IPI minero tuvo un gran salto por el lado de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación. 

El IPI minero tuvo un gran salto por el lado de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación. 

Télam

La minería argentina tuvo un junio con números positivos. Según el INDEC, la producción creció 11,4% respecto al mismo mes del año pasado y, en lo que va de 2026, acumula una mejora de 8,4%. En la comparación mensual, también se vio un avance: +1,7% frente a mayo.

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El petróleo fue uno de los motores del repunte. La extracción de crudo subió 16,3% interanual y acumula 17,4% en el semestre. En cambio, el gas natural apenas se movió (+0,2%) y los servicios de apoyo para la actividad petrolera mostraron retrocesos (-1,6% en junio y -15,3% en el acumulado).

Sin embargo, según los datos oficiales, los minerales metalíferos tuvieron un desempeño más moderado con un crecimiento de 1,3% interanual y también 1,3% en el semestre. Dentro de este grupo, la extracción de oro y plata avanzó 7,7%, mientras que el bullón dorado cayó fuerte (-17,4%).

Ahora bien, el gran salto vino por el lado de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación. Este rubro trepó 46,8% interanual y acumula 36% en el año donde la estrella fue la extracción de sal, que se disparó 124,7% en junio y más de 100% en el semestre. También se destacó la producción de minerales para químicos (+59,4%).

En síntesis, el panorama minero de junio mostró que tanto el petróleo, como el litio y la sal empujan la actividad enconómica, mientras que sectores como rocas ornamentales (-21,1%) y piedra caliza (-12,4%) siguen en baja. El resultado global, sin embargo, es positivo y consolida un semestre con crecimiento sostenido.

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