7 de agosto de 2026 Inicio
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El INDEC reportó un salto histórico en la pesca durante junio: creció 232% en un año

El IPI pesquero de junio mostró un salto del 232,6% interanual, aunque el rebote se explica por la parálisis gremial del año pasado que dejó la vara muy baja.

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Junio fue un mes de récords para la pesca argentina. 

Junio fue un mes de récords para la pesca argentina. 

El último informe del INDEC sobre el Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI) muestra que junio de 2026 fue un mes fuera de lo común: la actividad pesquera pegó un salto del 232,6% respecto al mismo mes del año pasado. En lo que va del año, el sector acumula una suba del 34,8%.

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Sin embargo, el dato está “inflado” ya que en junio de 2025 un conflicto gremial paralizó gran parte de la pesca marítima y dejó la vara muy baja. Al comparar con ese piso, el rebote luce descomunal.

Dentro de los sectores, la pesca marítima fue la gran protagonista, con un crecimiento interanual del 325,9% y un acumulado del 38,6% en el semestre. La acuicultura, en cambio, mostró un avance más moderado: 9,1% interanual y 18% acumulado.

Si se mira por especies, el panorama es más variado. Los peces crecieron un 11,8% en junio y un 14,6% en el semestre, mientras que los crustáceos dieron el salto más llamativo, con un alza interanual de 11.206,3% y un acumulado de 187,2%. En la otra punta, los moluscos se desplomaron y cayeron un 91,4% interanual, retrocediendo un 7,8% en el acumulado.

El propio informe advierte que el IPI pesquero es muy irregular y que los números pueden revisarse con frecuencia. Aun así, la foto que deja junio es la de un sector que se recupera con fuerza tras los parates del año pasado, aunque con contrastes marcados: los crustáceos empujan hacia arriba, mientras los moluscos siguen en baja.

Según los recientes datos publicados por Indec, junio fue un mes de récords para la pesca argentina y el semestre cierra con un balance positivo, aunque todavía con luces y sombras según el tipo de especie y la rama de actividad.

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