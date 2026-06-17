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17 de junio de 2026 Inicio

Antonela Roccuzzo habló tras el llanto de Lionel Messi: la emocionante reacción el capitán

La rosarina disfrutó de la victoria de la Selección por 3 a 0 ante Argelia desde el palco de Estadio Kansas con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

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Con vos siempre. Sos increíble

"Con vos siempre. Sos increíble", le dedicó Antonela Roccuzzo a Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo estuvo presente en la victoria de la Selección argentina ante Argelia y tras el hat-trick y llanto de Lionel Messi, la rosarina habló por primera vez. Su comentario en redes sociales tuvo una fuerte respuesta del campeón del mundo.

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El campeón del mundo convirtió por primera vez tres goles una competencia mundialista y en uno de sus goles se lo vio muy emocionado. Luego confirmó que atravesó unos días “complicados” por una cuestión “extra futbolística”. Sin embargo, no estuvo solo: en el palco del Estadio Kansas la influencer se mostró con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

“Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre!!!! Sos increíble!!”, fueron las palabras de Anto con euforia para el capitán del equipo. En el posteo compartió fotos de ella con los tres niños de la pareja quienes eligieron lucir la camiseta titular albiceleste con el número 10 en la espalda.

Antonela Roccuzzo

Los récords que rompió Messi en el debut y las marcas que aún puede alcanzar en el Mundial

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de los hinchas. En una actuación descomunal, Lionel Messi marcó un hat-trick ante Argelia y volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol.

La gran expectativa de la noche estaba puesta en una marca que parecía cuestión de tiempo. Con sus tres tantos, el capitán argentino alcanzó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos.

La jornada histórica tuvo además un condimento especial: Messi disputó su partido número 200 con la camiseta del seleccionado, una cifra inédita para cualquier futbolista albiceleste. El capitán alcanzó ese hito en el mismo encuentro en el que volvió a reescribir la historia de los Mundiales.

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