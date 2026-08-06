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Vuelve Avenida Brasil: Débora Falabella retoma el papel de Nina y así se ve hoy a 14 años del éxito

La esperada segunda parte de Avenida Brasil vuelve con el elenco original como Nina y anticipa el regreso de Adriana Esteves, cuya transformación física sorprendió.

Nina vuelve a la pantalla y Carminha reaparece a 14 años del estreno.

Nina vuelve a la pantalla y Carminha reaparece a 14 años del estreno.

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Débora Falabella vuelve con la segunda parte de Avenida Brasil a 14 años del éxito de la serie del año 2012. Interpretará a Nina la heroína y protagonista absoluta de la televela que conquistó a millones de seguidores en todo el mundo.

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La secuela de la produccion brasileña también contará con la participación de los integrantes del elenco original, entre ellos Adriana Esteves, la inolvidable villana Carminha, que impactó con su cambio físico actual.

Fallabella, de 46 años, seguirá el papel del personaje central con la búsqueda de la justicia, luego de realizar una importante carrera internacional, y ahora regresa para continuar las consecuencias de lo que sucede en la primera parte.

Adriana Esteves retornará en el rol de una de las villanas más emblemáticas de sudamerica en su personaje de Carminha y Cauã Reymond volverá a ponerse en la piel del galán "Jorgito". Se espera que Avenida Brasil 2 llegue a la TV brasileña el 2 de enero de 2027. Según fuentes locales, la producción comenzaría en septiembre de este año.

A qué hora darán Avenida Brasil en Telefe

La novela brasilera Avenida Brasil regresa a Telefe dentro de uno de otro de los ciclos esperados: Historias de corazón. La producción que fue un éxito en todo el mundo en 2012 seguirá a Cortá por Lozano, a partir de las 16:45 con la conducción de Virginia Lago en el segmento Historias del corazón.

Avenida Brasil es una telenovela brasileña que gira en torno a la venganza de una joven llamada Rita contra su ambiciosa madrastra, Carminha. Es una producción de TV Globo que mezcla el drama, la ambición, el amor y la traición.

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