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Ola de críticas a La Joaqui por exponer su separación de Luck Ra en el recital de Rosalía

Los usuarios de redes criticaron a la cantante que ventiló cómo fue el desenlace final con su expareja ante el público del Movistar Arena.

La Joaqui reveló que pensaba que su expareja le iba a pedir casamiento.

La Joaqui reveló que pensaba que su expareja le iba a pedir casamiento.

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La Joaqui quedó en medio de la polémica tras hablar de su separación de Luck Ra en el show de Rosalía. La cantante relató el trista final con su expareja en pleno "confesionario" de la artista española, y no se lo perdonaron.

La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano.
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La mediática detalló aspectos de la intimidad con el cordobés en el Movistar Arena, cuando tomó el micrófono y dijo: “Un día me encontré con un príncipe azul”. Tiempo después remarcó que “Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”, reveló ante el asombro del público.

Si bien al principio, hubo un sentimiento de compasión con la compostora, todo dio un giro impensado en las redes y se le volvieron en contra: “¿No era que habían terminado super bien y de mutuo acuerdo? Un día dice una cosa y al otro va a llorar a un recital.”, fue una da las frases que marcaron su contradicción.

Las mayores críticas hacia La Joaqui vinieron de la red X y TikTok: "“Pasa de 'lo quiero mucho y terminamos re bien' a exponerlo en el Movistar Arena. Raro.”, subrayaron. “Primero vende la separación madura y después va a quemarlo en público. Ponete de acuerdo, Joaqui", fue otro de los comentarios.

Hubo otros que se burlaron literalmente de la suerte de la artista con frases como: "Llevó los vestidos de casamiento y volvió soltera, no se puede creer", “El verdadero 'no te vistas que no vas'", y "Preparó outfit de compromiso para que la fleten al cuarto día, mi Dios.”

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La Joaqui adelantó su primer tema tras la ruptura con Luck Ra

La Joaqui canalizó el dolor de su última separación con el cantante cordobés Luck Ra en una nueva canción en colaboración con Callejero Fino. Se trata de Yo solamente quería amor, tema del cual ya se conocieron algunos segundos en Instagram.

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