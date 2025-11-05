Juan Di Natale y Lizy Tagliani conducirán los Martín Fierro de Cable Los reconocidos presentadores estarán al frente del galardón que será transmitido en exclusiva por la pantalla de C5N.







Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable. Redes sociales

Los reconocidos presentadores Juan Di Natale y Lizy Tagliani conducirán los Martín Fierro de Cable, los cuales serán transmitidos en televisión en exclusiva por la pantalla de C5N y se tratará de una ceremonia que premiará a los más destacados del periodismo entre los 800 invitados.

Tras confirmarse que el premio más destacado del periodismo y la televisión que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) desembarcará en C5N, ahora llegó el momento de revelar los nombres de los conductores. En esta ocasión, las estatuillas para los mejores programas del 2024 serán presentadas por Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

La ceremonia tendrá lugar el jueves 27 de noviembre en el centro de eventos Golden Center y contará con la participación de más de 800 invitados. En la previa al evento habrá una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del 2024 y se vivirá una noche apasionante en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.

Martín Fierro de Cable estatuillas Junto al Martín Fierro de Oro, se entregarán otras 31 estatuillas. Redes sociales Para ver el evento, y el momento de la entrega del Martín Fierro de Cable de Oro, hay varias opciones: sintonizar C5N en televisión, visitar el sitio web c5n.com o las redes sociales del canal, y además estará la posibilidad de un streaming en vivo por YouTube.

C5N lidera las tardes y el prime time con Minuto Uno, Duro de Domar y Argenzuela C5N volvió a marcar su liderazgo en el prime time durante octubre, en la franja con mayor audiencia del rating entre las señales informativas. Todos los programas que se emiten entre las 16 y las 0 hs se impusieron en sus horarios, algunos de ellos por márgenes realmente considerables.