IR A
IR A

Juan Di Natale y Lizy Tagliani conducirán los Martín Fierro de Cable

Los reconocidos presentadores estarán al frente del galardón que será transmitido en exclusiva por la pantalla de C5N.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable.

Redes sociales
La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.
Te puede interesar:

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

Tras confirmarse que el premio más destacado del periodismo y la televisión que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) desembarcará en C5N, ahora llegó el momento de revelar los nombres de los conductores. En esta ocasión, las estatuillas para los mejores programas del 2024 serán presentadas por Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

La ceremonia tendrá lugar el jueves 27 de noviembre en el centro de eventos Golden Center y contará con la participación de más de 800 invitados. En la previa al evento habrá una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del 2024 y se vivirá una noche apasionante en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.

Martín Fierro de Cable estatuillas
Junto al Martín Fierro de Oro, se entregarán otras 31 estatuillas.

Junto al Martín Fierro de Oro, se entregarán otras 31 estatuillas.

Para ver el evento, y el momento de la entrega del Martín Fierro de Cable de Oro, hay varias opciones: sintonizar C5N en televisión, visitar el sitio web c5n.com o las redes sociales del canal, y además estará la posibilidad de un streaming en vivo por YouTube.

C5N lidera las tardes y el prime time con Minuto Uno, Duro de Domar y Argenzuela

C5N volvió a marcar su liderazgo en el prime time durante octubre, en la franja con mayor audiencia del rating entre las señales informativas. Todos los programas que se emiten entre las 16 y las 0 hs se impusieron en sus horarios, algunos de ellos por márgenes realmente considerables.

Gustavo Sylvestre Jorge Rial Pablo Duggan Minuto Uno Argenzuela Duro De Domar Rating C5N
Duro de Domar, Minuto Uno y Argenzuela lideraron el rating.

Duro de Domar, Minuto Uno y Argenzuela lideraron el rating.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

últimas noticias

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

Hace 23 minutos
El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

Hace 24 minutos
El plan Buenos Aires 24 horas se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña.

La Ciudad extiende el horario del transporte público y refuerza la seguridad para impulsar la economía nocturna

Hace 24 minutos
Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

Hace 26 minutos
El hecho se produjo en Neuquén.

Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

Hace 26 minutos