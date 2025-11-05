Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

La Secretaría de Administración Penitenciaria de Brasilia le solicitó a la Justicia que analice al expresidente del país vecino, quien fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

El titular de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Brasilia, Wenderson Souza , le pidió al Tribunal Supremo Federal que analice el estado de salud del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro antes de decidir el lugar en el que cumplirá su condena a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

Conmoción en Brasil: una joven fue brutalmente atropellada por su expareja cuando estaba sentada en un bar

En el documento enviado al juez Alexandre de Moraes , Souza solicitó que se examine si el estado de Bolsonaro, quien tiene 70 años, para establecer si "es compatible con la asistencia médica y nutricional" de los establecimientos penitenciarios de Brasilia. Además, recordó las "conocidas" intervenciones quirúrgicas que se le realizaron.

Distintos medios brasileños consignaron que la intención es evitar que el líder del Partido Liberal (PL) sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad de Papuda. En este marco, la Justicia brasileña estudiará la posibilidad de que transportarlo a una celda especial en la sede de la Policía Federal, aunque también evalúa la chance de otorgarle la prisión domiciliaria.

La condena contra Bolsonaro establece que es culpable de múltiples delitos. Los principales cargos son intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Estos cargos se relacionan directamente con las acciones y declaraciones de Bolsonaro durante su mandato, que según la corte, buscaban subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder .

De Moraes, al dictar sentencia, resaltó la culpabilidad del expresidente brasileño al considerar su papel como líder de una organización criminal . Según su declaración, el expresidente manipuló el aparato estatal y utilizó recursos públicos para difundir "narrativas falsas" con el objetivo de generar inestabilidad social. Moraes también tuvo en cuenta la edad del acusado, más de 70 años, como un factor atenuante al momento de determinar la pena.

Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Los abogados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fue condenado por la Justicia a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, pidieron al Supremo Tribunal Federal que se reduzca la pena y advirtieron que los jueces violaron el derecho a la defensa.

Según consignó CNN, los abogados del exmandatario brasileño marcaron que se le impidió el derecho a la defensa durante el juicio y que fue condenado tras una declaración "viciada y contradictoria" de un auxiliar llamado Mauro Cid, ya que señalaron que varió.

En tal sentido, también afirmaron que la Justicia cometió un error por considerar como delitos distintos el golpe de Estado y la abolición violenta del Estado democrático de derecho.

En tanto, el medio mencionado agregó que los letrados del líder del Partido Liberal (PL) señalaron que los abogados no examinaron distintas pruebas ya que hubo un plazo corto, además de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, rechazara considerar los pedidos para posponerlo.