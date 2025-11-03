IR A
C5N lidera las tardes y el prime time con Minuto Uno, Duro de Domar y Argenzuela

Los programas más destacados fueron los de Gustavo Sylvestre, Pablo Duggan y Jorge Rial, respectivamente, quienes se posicionaron sobre su competencia.

Duro de Domar

Duro de Domar, Minuto Uno y Argenzuela lideraron el rating.

C5N
Guido Agostinelli se suma a C5N.
Los grandes ganadores de este mes fueron Minuto Uno, Duro de Domar y Argenzuela, con resultados muy por encima de sus respectivas competencias. En un primer lugar, el ciclo conducido por Jorge Rial generó un share del 30% y obtuvo 2,83 puntos de rating contra los 2,06 de TN y el 1,45 de A24.

Al seguir con la grilla, El Diario con Julián Guarino y Daniela Ballester produjo un 25% del share de la televisión y alcanzó los 2,48 puntos de rating, mientras que TN se quedó en 2,22 y A24 tuvo 1,91. Luego, Minuto Uno consiguió un share del 28% gracias a sus 3,13 puntos de audiencia, lejos del 2,57 de TN y del 1,78 de LN+.

Rating C5N
El Diario fue otro tanque junto a Duro de Domar, Minuto Uno y Argenzuela.

Además, la edición de Duro de Domar que se emite de lunes a jueves alcanzó un share del 30%, con un rating del 2,45 que quedó por encima del 1,90 de TN y del 1,36 de A24. Por el lado de su versión de los domingos, el share fue superior tras alcanzar el 36% y una audiencia de 2,08, mientras que TN quedó en 1,26 y LN+ en 1,13.

Por otro lado, Inteligencia artesanal con Nancy Pazos alcanzó el 26% de share durante los viernes entre las 21:30 y las 23:00, con un 1,91 de rating que quedó por encima del 1,71 de TN y el 1,17 de A24. Al ingresar en los domingos, C5N en tu barrio tuvo un share del 23% gracias a sus 1,33 de audiencia, cifras superiores al 1,21 de TN y 1,04 de Crónica.

Nancy Pazos en Inteligencia Artesanal
Inteligencia artesanal con Nancy Pazos fue una de las novedades del canal.

Para finalizar, La voz de la calle con Adrián Salonia y Lucila Entín consiguió un 21% de share y 1,00 de rating, un número que quedó por encima del 0,95 de TN y el 0,77 de LN+.

La voz de la calle
La voz de la calle con Adri&aacute;n Salonia y Lucila Ent&iacute;n ya es un fijo en la programaci&oacute;n.

La voz de la calle con Adrián Salonia y Lucila Entín ya es un fijo en la programación.

