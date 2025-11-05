5 de noviembre de 2025 Inicio
Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

La agencia Nova justificó la desvinculación de Gabriele Nunziati porque su pregunta, realizada durante una conferencia de prensa de la Comisión Europea, fue “técnicamente equivocada, “fuera de lugar y de naturaleza errónea".

El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

El periodista italiano Gabriele Nunziati denunció que fue despedido de la agencia de noticias Nova por haber preguntado en la Comisión Europea si Israel debía reconstruir la Franja de Gaza.

“Usted ha insistido en que Rusia debía hacerse cargo de la reconstrucción de Ucrania. ¿Cree que Israel debería pagar la reconstrucción de Gaza?”, le preguntó Nunziati a la vocera de la Comisión Europea, Paula Pinho, durante su conferencia de prensa diaria. “Es una pregunta interesante, pero no tenemos comentarios al respecto en estos momentos”, respondió la portavoz, el pasado 13 de octubre.

Según contó Nunziate, días más tarde de la conferencia diaria de la Comisión Europea, Nova le informaría que su pregunta no había sido bien recibido por parte la dirección de la agencia de noticias italiana. Finalmente, el 27 de octubre le enviaron una carta al periodista en la que le informaron que su finalización del contrato laboral.

El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos. “No se puede despedir por preguntar”, cuestionaron y pidiendo reintegro “lo antes posible” en su puesto laboral.

El caso también tuvo impacto en la política. Sandro Ruotolo, italiano y eurodiputado del Partido Demócrata, aseguró que el despido del periodista fue "grave" y estos hechos "alertan sobre la situación de la libertad de prensa”.

Por su parte, la agencia Nova, fundada en 2001 y especializada en la política internacional, explicó su decisión en un comunicado al medio Fanpage, alegando que la pregunta de Nunziati fue “técnicamente equivocada”, “fuera de lugar” y de “naturaleza errónea”. Además, sostuvieron que “Israel sufrió una agresión armada”, en referencia al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y denunció que el vídeo con la pregunta del periodista “ha sido distribuido por los canales nacionalistas rusos” y por medios del “islam político”.

