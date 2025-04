La Chiqui no quiso ser ajena a la grave acusación por trata de persona y reconoció que quiere “saber quién tiene la razón”. “A mí lo que me intriga es que el canal continúe con el tema. Es un canal serio”, apuntó contra las autoridades de eltrece.

Viviana Canosa volvió a la televisión y desató una gran polémica y serias acusaciones contra Lizy Tagliani y otros famosos sobre robo y trata de personas. Después de varios días, Mirtha Legrand no esquivó el tema y no solo opinó al respecto, sino que dio su veredicto dejando en claro cuál es su postura.

“Me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo”, planteó la conductora y quien tomó la palabra en primer lugar fue el periodista de TN quien consideró que se trata de un tema “sensible” y pidió “esperar la solidez de la denuncia”.

Sin oculta nada, la conductora dejó en claro el acercamiento con la humorista y recordó que fue “madrina del casamiento de Lizy, estuvo lindísimo”. Rápidamente, el actor le consultó qué es lo que siente ante dicha situación.

“Estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón y si Canosa hizo bien en esos comentarios. No es habitual en televisión esto. Todos los diarios, canales y revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”, dio su veredicto.

Mirtha Legrand se metió en la polémica de Lizy Tagliani y Viviana Canosa: el pedido al eltrece

Además de mostrarse a favor de Lizy Tagliani tras reconocer su estrecha relación, Mirtha Legrand, como es habitual, no esquivó el tema y hasta se animó a opinar sobre la situación y autoridades de eltrece.

Primero, Pablo Echarri fue duro con la periodista y aseguró que “lo que hizo Canosa es un acto de crueldad, de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, una forma de hacer periodismo...”.

En ese contexto, Legrand analizó la postura que tomó canal en el escándalo: “A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un canal importante y un diario importantísimo detrás también”.