Finalizó el escrutinio definitivo en provincia de Buenos Aires: La Libertad Avanza ganó por casi 30 mil votos Tras el recuento de las mesas pendientes, el juez federal Alejo Ramos Padilla informó que la fuerza encabezada por Diego Santilli logró ingresar la mayor cantidad de diputados.







Diego Santilli fue el ganador en la Provincia de Buenos Aires.

Tras el cierre del escrutinio definitivo en la Provincia de Buenos Aires, el juez federal Alejo Ramos Padilla confirmó el triunfo de La Libertad Avanza. De acuerdo con fuentes judiciales, la fuerza obtuvo 3.649.988 votos, frente a los 3.620.634 de Fuerza Patria, lo que deja una diferencia final de 29.354 sufragios a favor de la lista liderada por Diego Santilli.

El documento final, que se firmó tras el escrutinio de las mesas pendientes, certifica que se incluyeron los votos recurridos e impugnados que fueron validados, así como los sufragios de personas privadas de libertad y de residentes en el exterior.

Con los números confirmados, la alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri consiguió 17 diputados, el justicialismo 16 y el Frente de Izquierda 2. Pese a las esperanzas del peronismo, no se modificaron las cifras, por lo que quedó ubicado como segunda fuerza en la Provincia.

Javier Milei y Diego Santilli Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados Diego Santilli, diputado reelecto por la Alianza La Libertad Avanza, será el nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. El dirigente deberá renunciar a su banca en la Cámara de Diputados para asumir el cargo en reemplazo de Lisandro Catalán, hombre cercano al ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien dejó el Gobierno el viernes pasado.

En el lugar de Santilli asumirá Rubén Torres, ubicado en el puesto número diecinueve de la lista bonaerense, y referente del operador Santiago Pareja, uno de los dirigentes que consolidó su influencia tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial.