5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Finalizó el escrutinio definitivo en provincia de Buenos Aires: La Libertad Avanza ganó por casi 30 mil votos

Tras el recuento de las mesas pendientes, el juez federal Alejo Ramos Padilla informó que la fuerza encabezada por Diego Santilli logró ingresar la mayor cantidad de diputados.

Por
Diego Santilli fue el ganador en la Provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli fue el ganador en la Provincia de Buenos Aires.

Tras el cierre del escrutinio definitivo en la Provincia de Buenos Aires, el juez federal Alejo Ramos Padilla confirmó el triunfo de La Libertad Avanza. De acuerdo con fuentes judiciales, la fuerza obtuvo 3.649.988 votos, frente a los 3.620.634 de Fuerza Patria, lo que deja una diferencia final de 29.354 sufragios a favor de la lista liderada por Diego Santilli.

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.
Te puede interesar:

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

El documento final, que se firmó tras el escrutinio de las mesas pendientes, certifica que se incluyeron los votos recurridos e impugnados que fueron validados, así como los sufragios de personas privadas de libertad y de residentes en el exterior.

Con los números confirmados, la alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri consiguió 17 diputados, el justicialismo 16 y el Frente de Izquierda 2. Pese a las esperanzas del peronismo, no se modificaron las cifras, por lo que quedó ubicado como segunda fuerza en la Provincia.

Javier Milei y Diego Santilli

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

Diego Santilli, diputado reelecto por la Alianza La Libertad Avanza, será el nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. El dirigente deberá renunciar a su banca en la Cámara de Diputados para asumir el cargo en reemplazo de Lisandro Catalán, hombre cercano al ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien dejó el Gobierno el viernes pasado.

En el lugar de Santilli asumirá Rubén Torres, ubicado en el puesto número diecinueve de la lista bonaerense, y referente del operador Santiago Pareja, uno de los dirigentes que consolidó su influencia tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial.

El ingreso de Torres se concretará luego de que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar al pedido de La Libertad Avanza para que Santilli encabezara la lista bonaerense tras el desplazamiento de José Luis Espert, involucrado en una disputa interna dentro del espacio libertario.

En sus redes sociales, Torres se define como un “defensor de las ideas de la libertad” y afirma trabajar “para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: Gracias y hasta siempre

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

play

Karina Milei recibió a los diputados electos de La Libertad Avanza en Casa Rosada

El Gobierno quiere que Santilli asuma luego del 10 de diciembre para que lo remplace un diputado de LLA. 

El Gobierno demora la jura de Santilli como nuevo ministro de Interior para no perder lugares en el Congreso

Javier Milei en el acto tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. 

Milei se reunirá con los diputados electos libertarios para definir la agenda de reformas

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 7 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 16 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 24 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 32 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 35 minutos