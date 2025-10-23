C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable La ceremonia del premio más destacado el periodismo y la televisión que entrega APTRA reunirá a más de 800 invitados. Por







C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable. Redes sociales

Se confirmó que C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable, el premio más destacado el periodismo y la televisión que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), en esta ocasión para los mejores programas de 2024.

La ceremonia de una de las noches que más expectativa genera, especialmente para el periodismo y las figuras de los medios, tendrá lugar el 27 de noviembre en el centro de eventos Golden Center y contará con la participación de más de 800 invitados, en una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del año que pasó.

El evento ya tiene como conductora confirmada a Lizy Tagliani, quien por primera vez estará al frente del premio.

Será una competencia apasionante, en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.

Y por supuesto, también estará en juego la estatuilla más preciada de la noche: el Martín Fierro de Cable de oro.

Una ceremonia que contará con los últimos adelantos tecnológicos, la cobertura minuto a minuto de la alfombra roja y las premiaciones, y todas las alternativas en la pantalla de C5N, el sitio C5N.com y las redes sociales.