C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

Se confirmó que C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable, el premio más destacado el periodismo y la televisión que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), en esta ocasión para los mejores programas de 2024.
La ceremonia de una de las noches que más expectativa genera, especialmente para el periodismo y las figuras de los medios, tendrá lugar el 27 de noviembre en el centro de eventos Golden Center y contará con la participación de más de 800 invitados, en una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del año que pasó.
El evento ya tiene como conductora confirmada a Lizy Tagliani, quien por primera vez estará al frente del premio.
Será una competencia apasionante, en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.
Y por supuesto, también estará en juego la estatuilla más preciada de la noche: el Martín Fierro de Cable de oro.
Una ceremonia que contará con los últimos adelantos tecnológicos, la cobertura minuto a minuto de la alfombra roja y las premiaciones, y todas las alternativas en la pantalla de C5N, el sitio C5N.com y las redes sociales.