Warner Bros. recibió varias propuestas para la venta: de cuántos millones de dólares se trata El conglomerado multinacional estadounidense se encuentra a la venta y hay muchos interesados en quedarse con su cartera de contenidos.







Warner Bros. Discovery está a la venta y hay muchos interesados. Redes sociales

El conglomerado multinacional estadounidense Warner Bros. Discovery (WBD) recibió varias propuestas para la venta y hay muchas dudas con respecto a cuántos millones de dólares quiere por la venta parcial o total de sus activos de series, películas, streaming y más.

Según informó el portal de noticias TheWrap, Comcast Corporation y Netflix, Inc. enviaron señales de interés en los activos de streaming y estudios de WBD, aunque Amazon también está al acecho. Todo esto siembra mucha incertidumbre con respecto al futuro del conglomerado y no se sabe si se venderá o fusionará con otra empresa.

Tras el cierre de las acciones, la capitalización bursátil de Warner Bros. Discovery asciende a u$s55.900 millones, por lo que ese es el precio mínimo de la compañía. Hasta el momento, han rechazado tres ofertas de adquisición de Paramount Skydance Corporation por considerarlas demasiado bajas.

Warner Bros. Discovery y Paramount Warner no está convencido de venderle a Paramount. Redes sociales Ante esto, el CEO de WBD expresó su esperanza por "una guerra de ofertas", aunque no hay garantías reales de que esto suceda en el corto plazo. En diálogo con TheWrap, el presidente y director ejecutivo de Greif, Inc. aseguró: "Un activo como Warner Bros. es una oportunidad única. Por lo tanto, una guerra de ofertas es inevitable. Es imposible que Paramount sea el único postor".

Con respecto a las ofertas de Paramount, las mismas estuvieron entre u$s19 y u$s23,50 por acción, mientras que el precio actual de las mismas está en u$s22,61. Ante esta situación, el presidente emérito de Warner Bros. Discovery afirmó que cree posible una oferta de adquisición de u$s30 por acción, lo que estaría muy por encima de su valor real.

