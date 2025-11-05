Brutal ataque en Córdoba: una veterinaria fue agredida con una tenaza en la cabeza El hecho ocurrió en el barrio de San Pablo, cuando una clienta fue a reclamarle, junto a su hija, por un multivitamínico que había matado a sus mascotas. "Me intentó matar", describió la víctima. Por







La veterinaria Rosa Saturno fue herida en su cabeza.

Una médica veterinaria fue agredida con una tenaza en su consultorio del barrio San Pablo, en Córdoba, por una clienta que ingresó a su local junto a su madre, tras una queja vinculada con la presunta compra de un producto multivitamínico para mascotas.

Según dieron a conocer desde el Colegio Medico Veterinario, la clienta había adquirido días atrás un producto de venta libre para sus conejos, sin que los animales fueran atendidos clínicamente. Tras la presunta muerte de sus gazapos (cachorros de conejos), la mujer argumentó que el medicamento fue el responsable y demandaba con amenazas el reintegro del dinero y atención profesional gratuita.

Tras recibir atención institucional y asesoramiento del Colegio Médico Veterinario, la víctima, Rosa Saturno (MP 2.398), continuó trabajando con normalidad. Pero la situación se agravó pocas horas después, cuando la clienta retornó acompañada por su hija.

veterinaria Rosa Saturno recibió varios puntos de sutura en la cabeza. En medio de una fuerte discusión, la joven sacó una tenaza de su cartera y golpeó en la cabeza a la profesional, Rosa Saturno, provocándole heridas. Luego, madre e hija se dieron a la fuga. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se observa el momento en que la profesional es agredida con un solo golpe contundente. Hasta el momento no hay detenidos.

“Fue tremendo. Me empiezo a descomponer, fue una situación que nunca me hubiera esperado en mi vida. Me intentó matar”, aseguró la víctima, en diálogo con el medio Cba24. A consecuencia del ataque, tiene puntos de sutura y está recibiendo asistencia psicológica, ya que tiene “mucho miedo de que le vuelva a ocurrir”. La mujer no pudo retomar sus tareas laborales debido al temor. “Hoy no fui a trabajar, tenía cirugías, pero tengo miedo”, sostuvo. Además, agregó que en 20 años de trayectoria nunca había experimentado algo parecido. Sobre el impacto emocional, la médica expresó: “Lo físico se cura, pero lo emocional y lo psíquico no se me va a ir más”.

El comunicado del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba (CMVPC) emitió un comunicado en el que repudió el ataque y confirmó que se presentará como querellante particular en la causa. “Manifestamos nuestra profunda preocupación por la creciente cantidad de hechos de violencia hacia médicas y médicos veterinarios, que se expresan en agresiones verbales, psicológicas y, como en este caso, físicas”, expresaron desde la entidad. La presidenta del organismo, Natalia Elstner, afirmó en diálogo con El Doce TV que el caso debe ser caratulado como intento de homicidio. “Si Rosa no se apartaba un centímetro le partían la cabeza”, sostuvo en diálogo con la prensa. Desde la entidad se investiga si las agresoras tienen un criadero de conejos en su domicilio, ya que habrían llegado al consultorio con los animales fallecidos en un bolso. Las autoridades del colegio aclararon: “La veterinaria no hizo nada malo. Les vendió el producto multivitamínico como se puede vender una pipeta para desparasitar un perro. Es un producto de venta libre. Existen miles de motivos por los cuales las crías pueden haber muerto”. Mirá el instante del ataque a la veterinaria en Córdoba Embed