Pedro Aznar contó una increíble anécdota con Charly García: "Lo tengo guardado como un tesoro"

En una interesante entrevista junto a Juan Di Natale y el equipo de Reloj de Plastilina, Pedro Aznar habló en Mega 98.3 sobre sus próximos shows. "La gente me ayudó a armar la lista, quedó preciosa. Me sorprendieron algunas cosas, hubo muchos votos para Culpable eternamente, que es el primer tango que hicimos con Charly (García) y que no la toco hace décadas", confesó en un primer lugar.