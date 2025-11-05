Trabajadores del Garrahan obtuvieron un aumento del 60%: "Creemos que la lucha da sus frutos" Tras meses de lucha, movilización y reclamos, obtuvieron un incremento sobre la asignación básica que alcanzará a profesionales, becarios, residentes, personal de planta y contratos de empleo público. "No hay dudas que significa un triunfo", sentenciaron. Por







C5N visitó el hospital tras el anuncio del aumento de un 60%.

El Gobierno reconoció un aumento del 60% para profesionales, becarios, residentes, personal de planta y contratos de empleo público. Tras meses de lucha, movilización y reclamos, los trabajadores lograron conseguir el incremento que mejorará sus salarios."Creemos que la lucha da sus frutos", sentenciaron.

"Es un gran triunfo de los trabajadores, demuestra que la lucha por medio del paro, la movilización con el acompañamiento de las familias dio sus frutos y que sí se puede enfrentar a las políticas de Gobierno", contó el delegado Gerardo Ordoz.

Además del aumento, en el sueldo básico, se otorgará un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial. "Tenemos que explicar a los laburantes que sí se puede enfrentar la política del Gobierno. Lejos de la parálisis, la desmovilización que plantea la CGT, creemos que la lucha da sus frutos", sentenció Gerardo.

Frente a esto, el delegado remarcó que "los trabajadores tenemos también triunfos, y estos son los que nos preparan de cara a la reforma laboral. El método creemos que es este: el paro, la asamblea y la movilización".

"El 61% plantea algo cercano a lo que dice la ley, que es un salario real igual al de diciembre de 2023. Por lo tanto, no perder con la inflación". Para graficar el efecto del aumento, el trabajador detalló su caso personal: "Yo soy auxiliar, cobraba 950.000 hasta hace dos meses y ahora estaría cobrando aproximadamente 1.650.000 o 1.700.000 pesos". A pesar del avance, desde el Garrahan advierten que todavía quedan temas urgentes por resolver. Entre ellos, el pase a planta permanente de más de 500 trabajadores contratados que renuevan sus vínculos cada tres meses, muchos de ellos profesionales técnicos y licenciados.