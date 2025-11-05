5 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de noviembre

El minorista opera a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación tras un arranque de semana con altibajos.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, tras dos primeros días de la semana con altibajos. En tanto, el blue sube $15 a $1.460 y los financieros siguen siendo los más caros del mercado.

El dólar oficial se mantiene en torno a los $1.500.
El dólar bajó $15 y se alejó de los $1.500

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

dólar blue billetes divisas
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.435,86 para la compra y $1.488,74 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.454.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.930,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.512,15, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.495,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.478.

