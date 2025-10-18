18 de octubre de 2025 Inicio
5 series y películas para conocer a los Hell's Angels, la banda de motoqueros que llegó a la Argentina

Hace décadas que existen varias producciones que retratan al grupo sobre dos ruedas más temible. La serie Sons of Anarchy y una película protagonizada por Jack Nicholson son clásicos obligados. También existen nuevas producciones como Task y El club de los vándalos.

Una imagen de la serie Sons of Anarchy.

Los Hell's Angels, la famosa banda de motoqueros originada en Estados Unidos, llegaron a la Argentina hace algunos días. Este grupo se creó poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial por un grupo de veteranos que habían formado por parte de un escuadron de bombarderos de nombre homónimo. Pero tomaron fama mundial a mediados de los años '60, cuando fueron vinculados a diferentes hechos delictivos, como el tráfico de drogas y armas. Su imagen es tan conocida que estos motoqueros han sido representados en varias películas y series.

Una de las series más representativas sobre los Hell's Angels es Sons of Anarchy (Hijos de la Anarquía). Si bien los Angels no son nombrados directamente, la referencia sobre el grupo de motoqueros más famosa del mundo es notoria: motos Harley-Davidson y hombres rudos que visten chalecos de cuero, llevan sus brazos tatuados y tienen barbas tupidas. Esta producción fue lanzada por el canal de televisión FX, en 2008, y tuvo una audiencia media de 5.4 millones de espectadores semanales.

Embed - Avance: 'Sons of Anarchy’ en español | Sons of Anarchy | Universo

Sons of Anarchy trata sobre la vida de un grupo de motociclistas que opera ilegalmente en Charming, un pueblo ficticio ubicado al norte del estado de California, justamente donde se originaron los Hell's Angels. La serie se centra en "Jax", un joven miembro de la banda con rango de vicepresidente que se cuestiona sus acciones. Sin embargo, a medida que avanzan sus siete temporadas, él se vuelve un personaje cada vez más oscuro.

Task es una de las series más nuevas que hace referencia a los Hell's Angels. Esta producción de HBO fue estrenada el pasado septiembre y tiene como protagonista a Mark Ruffalo, quien lidera una investigación del FBI contra una banda de narcotraficantes motoqueros. Este grupo criminal es una familia que vive su propio drama con personajes complejos.

Embed - TASK Trailer SUBTITULADO [HD] Mark Ruffalo

Por otro lado, la serie Outlaw Chronicles: Hells Angels es un documental disponible en Prime y estrenada en 2015 en el que uno de sus más antiguos miembros revela los secretos más turbios de la famosa banda de motoqueros. Rituales de iniciación y asesinatos por encargo son algunos de ellos.

Mientras que en el mundo del cine una de las películas más icónicas sobre motoqueros es El club de los vándalos. Estrenada el año pasado, su guionista y director, Jeff Nichols, se inspiró en la fotografía y la historia oral del fotoperiodista Danny Lyon sobre la subcultura del motociclismo de los años 60 en el Medio Oeste.

Embed - El Club de los Vándalos | Tráiler Oficial | Subtitulado

El Club de los vándalos narra el ascenso de los "Vandals", un ficticio club de motociclistas de Chicago, y su evolución desde un grupo familiar a una banda de forajidos.

En cuánto a clásicos del cine, Ángeles del infierno sobre ruedas, es una película obligada para entrar en la vida de la banda de motoqueros más famosa del mundo. Este largometraje de clase b fue estrenado en 1967 y lo protagonizó un joven Jack Nicholson, quien tiene una vida monótona en una estación de servicio hasta que sus días se vuelven emocionantes cuando se suma a los Hell's Angels.

Embed - Hells Angels On Wheels Trailer

