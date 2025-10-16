16 de octubre de 2025 Inicio
De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

La compañía lanzó un nuevo tráiler de la serie que busca reinventar las reglas del género.

El extenso universo cinematográfico de Marvel se prepara para una nueva expansión con el estreno de la serie original Wonder Man en Disney+. Su lanzamiento está previsto para el 27 de enero de 2026 y buscará ofrecer una mirada innovadora dentro del género de superhéroes, incorporando un enfoque satírico y autorreferencial que rompe con las fórmulas tradicionales.

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.
Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. La trama explora su intento por obtener el papel de su héroe de la infancia, presentando una visión humorística y reflexiva del mundo del entretenimiento y de los propios arquetipos del género.

El primer adelanto oficial de Wonder Man confirmó el estilo distintivo de la producción. En el avance se muestra cómo la serie combinará la lucha personal de Simon Williams por alcanzar el éxito con guiños a la historia clásica de los cómics de Marvel, mientras parodia el universo cinematográfico de los superhéroes, prometiendo una propuesta original y diferente para los espectadores de Disney+.

Wonder Man
Cuál es la trama de Wonder Man, el primer estreno de Marvel en 2026

Wonder Man, la nueva serie original de Marvel que inaugurará el calendario de estrenos de Disney+ el 27 de enero de 2026, propone una trama satírica y autorreferencial que se aparta de las convenciones del género de superhéroes. La historia se centra en Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, un actor en decadencia que intenta obtener un papel protagónico en una producción basada, irónicamente, en la vida de un superhéroe.

El núcleo de la historia explora la doble faceta de Simon: su lucha por mantenerse relevante en el competitivo ambiente de Hollywood y su identidad como individuo con habilidades extraordinarias. A través de este contraste, la serie refleja las frustraciones de un artista obligado a audicionar para representar a su propio ídolo de la infancia, planteando una crítica mordaz al sistema de selección de actores y a la inestabilidad laboral que caracteriza a la industria del entretenimiento.

Desde un enfoque metanarrativo, la serie entrelaza realidad y ficción, presentando a Simon dentro de una versión ficticia y paródica del universo de superhéroes. Esta estructura permite a Marvel ironizar sobre sus propios tropos narrativos y sobre la saturación del género, combinando humor y reflexión. El tono irónico y autorreferencial se convierte en uno de los rasgos más distintivos de la propuesta.

Wonder Man
Uno de los grandes atractivos de la trama es el regreso de Trevor Slattery, interpretado por Ben Kingsley, el recordado impostor del "Mandarín" en Iron Man 3 y Shang-Chi. Su participación promete añadir un nivel adicional de autocrítica, ya que el personaje podría actuar como mentor o colega de Simon, reforzando la mirada sarcástica sobre el mundo del espectáculo y las representaciones fallidas de los villanos dentro del cine de superhéroes.

Aunque la serie adopta un tono cómico y reflexivo, conserva su vínculo con los cómics originales. Simon Williams obtiene sus poderes iónicos del Barón Zemo tras la caída de su empresa familiar, y posteriormente busca redimirse iniciando una carrera como actor en Los Ángeles. Este conflicto entre su pasado heroico y su deseo de fama impulsa gran parte del relato, aportando profundidad a su evolución como personaje.

Wonder Man
La producción adopta el formato de comedia de situación con elementos de acción. Bajo la dirección y producción de Destin Daniel Cretton, creador de Shang-Chi, y con Andrew Guest como showrunner, conocido por su trabajo en Hawkeye y Brooklyn Nine-Nine, la serie equilibra el humor con secuencias de acción, concentrándose en la dimensión psicológica de un protagonista que busca reconciliar su vocación artística con su identidad heroica.

En síntesis, Wonder Man se posiciona como una de las apuestas más innovadoras del Universo Cinematográfico de Marvel. A través de su mirada irónica sobre la fama, la ambición y el propio cine de superhéroes, la serie promete ofrecer una experiencia fresca y provocadora, combinando introspección, comedia y crítica cultural para redefinir los límites del género en su debut de 2026.

